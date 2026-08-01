Saját autójába szeretett bele a férfi, még szexuális kapcsolatuk is volt

Összeomlott az arkansasi férfi, aki szexuális kapcsolatban élt „lelki társával”, egy Chase nevű 1998-as Chevy Monte Carlóval, miután az autó egy rutinvizsgálat során gazdasági totálkáros lett.

Itt még imádott kocsijával, Chase-szel - Fotó: TLC

Nathaniel azt mondta, „szerelem volt első látásra”, amikor először meglátta autóját, Chase-t

Tíz évvel ezelőtt került a címlapokra, miután felfedte ezt a rendhagyó kapcsolatot

Az arkansasi férfi zokogva mesélte el, hogy a Chevy négy évvel ezelőtt teljesen tönkrement

Egy arkansasi férfi, aki korábban megdöbbenést keltett azzal, hogy intim kapcsolatban él az autójával, most teljesen összetört, miután „lelki társa” használhatatlanná vált. A Nathaniel néven ismert sofőr részletesen beszámolt arról, hogyan ért véget a kapcsolata imádott, Chase nevű 1998-as Chevy Monte Carlójával, miután a jármű négy évvel ezelőtt egy rutinszerű karbantartás során megsemmisült.

Saját autójába szeretett bele

Rendhagyó afférja több mint egy évtizede járta be a sajtót, amikor szerepelt a TLC „My Strange Addiction” (Különös függőségem) című műsorának egyik epizódjában. Ott bemutatták, hogyan fejezi ki szerelmét a klasszikus jármű iránt azáltal, hogy intim viszonyba lép a gépalkatrészekkel. Bár elismerte, hogy szexuális kapcsolata is volt a kocsival, a TLC múlt hónapban közzétett Instagram-frissítésében elárulta, hogy a szerelmükből kifogyott az üzemanyag.

Bár azóta próbált továbblépni több új autóval is, Nathaniel elmondta, hogy Chase-t semmi sem pótolhatja, és a legutóbbi flörtjét inkább csak egy „barátság extrákkal” helyzetnek érzi.

„Megszakad a szívem”

Nathaniel könnyekben tört ki, amikor beszámolt a jelenlegi életéről: „Szerintem az emberek meg fognak lepődni, ha megtudják, hogy Chase már nem része az életemnek. Amikor egy évtizede utoljára láttak, még intim kapcsolatban éltem az autómmal.”

Az eredeti műsor archív felvételein Nathaniel büszkén csókolgatta az 1998-as Chevy lökhárítóját és kormányát, miközben elmondta a kocsinak, mennyire szereti „őt”. Felidézte, hogy amikor egy használtautó-telepen rátalált, szerelem volt első látásra, mert úgy érezte, a jármű alkatrészei egyszerűen passzolnak hozzá, és azonnal kötődést érzett.