Saját autójába szeretett bele a férfi, még szexuális kapcsolatuk is volt

Összeomlott az arkansasi férfi, aki szexuális kapcsolatban élt „lelki társával”, egy Chase nevű 1998-as Chevy Monte Carlóval, miután az autó egy rutinvizsgálat során gazdasági totálkáros lett.
- Nathaniel azt mondta, „szerelem volt első látásra”, amikor először meglátta autóját, Chase-t
- Tíz évvel ezelőtt került a címlapokra, miután felfedte ezt a rendhagyó kapcsolatot
- Az arkansasi férfi zokogva mesélte el, hogy a Chevy négy évvel ezelőtt teljesen tönkrement
Egy arkansasi férfi, aki korábban megdöbbenést keltett azzal, hogy intim kapcsolatban él az autójával, most teljesen összetört, miután „lelki társa” használhatatlanná vált. A Nathaniel néven ismert sofőr részletesen beszámolt arról, hogyan ért véget a kapcsolata imádott, Chase nevű 1998-as Chevy Monte Carlójával, miután a jármű négy évvel ezelőtt egy rutinszerű karbantartás során megsemmisült.
Saját autójába szeretett bele
Rendhagyó afférja több mint egy évtizede járta be a sajtót, amikor szerepelt a TLC „My Strange Addiction” (Különös függőségem) című műsorának egyik epizódjában. Ott bemutatták, hogyan fejezi ki szerelmét a klasszikus jármű iránt azáltal, hogy intim viszonyba lép a gépalkatrészekkel. Bár elismerte, hogy szexuális kapcsolata is volt a kocsival, a TLC múlt hónapban közzétett Instagram-frissítésében elárulta, hogy a szerelmükből kifogyott az üzemanyag.
Bár azóta próbált továbblépni több új autóval is, Nathaniel elmondta, hogy Chase-t semmi sem pótolhatja, és a legutóbbi flörtjét inkább csak egy „barátság extrákkal” helyzetnek érzi.
„Megszakad a szívem”
Nathaniel könnyekben tört ki, amikor beszámolt a jelenlegi életéről: „Szerintem az emberek meg fognak lepődni, ha megtudják, hogy Chase már nem része az életemnek. Amikor egy évtizede utoljára láttak, még intim kapcsolatban éltem az autómmal.”
Az eredeti műsor archív felvételein Nathaniel büszkén csókolgatta az 1998-as Chevy lökhárítóját és kormányát, miközben elmondta a kocsinak, mennyire szereti „őt”. Felidézte, hogy amikor egy használtautó-telepen rátalált, szerelem volt első látásra, mert úgy érezte, a jármű alkatrészei egyszerűen passzolnak hozzá, és azonnal kötődést érzett.
A műsorban Nathaniel korábban vészjóslóan elgondolkodott azon, mi történne, ha elveszítené a szerelmét, és azt mondta, akkor a saját szíve is leállna.
A szeretett autó négy évvel ezelőtt egy súlyos balesetet szenvedett a szervizelés során. A tragédiáról készült képen látható, hogy egy fémszerkezet omlott rá a kocsira. „Még mindig sokat gondolok rá, és megszakad a szívem, hogy nincs itt” – mondta a friss videóban. „Úgy éreztem, ennél jobbat érdemelt volna.”
Nathaniel egyike azon ritka embereknek, akik objektofíliában vagy objektum-szexualitásban szenvednek. Ez egy olyan állapot, amikor valaki hús-vér emberek helyett fizikai tárgyakhoz vonzódik. A múltban akadtak már olyanok is, akik egy Boeing-737-es repülőgépbe vagy egy halom lufiba szerettek bele.
Hogy feldolgozza a fájdalmas veszteséget, Nathaniel a hálószobáját egyfajta szentéllyé alakította a Chevy emlékére. Chase lökhárítója lett az ágyának a fejtámlája, és a szoba tele van a közös nosztalgikus fotóikkal. „A hálószoba egy különleges hely, és úgy éreztem, ez a tökéletes pont a számára, hogy közel tudjam magamhoz” – tette hozzá. A falakon és az ágyneműkön látható képek között szerepel olyan is, ahol egy mezőn ölelkeznek, vagy ahol az autó épp „fürdik”.
Új tagok a családban
Bár elmondása szerint még mindig mindennap gondol Chase-re, azóta már több másik autóval is megpróbált továbblépni. Új partnereket keresve talált rá „kislányára”, Lexre, egy Lexus ES330-asra.
Bemutatta a gyűjteménye többi tagját is, elismerve, hogy Lex nem az egyetlen szerelem az életében, mivel folyamatosan bővíti a „családot”.
A flotta része egy Jordan nevű luxusszedán is. „Nagyon fényűző, igazi úriember. Állandóan kimutatom a szeretetemet Jordan felé, puszilgatom őt” – mesélte. „Sokféleképpen mutatom ki az érzelmeimet, voltunk már intimek is.”
Ezután bemutatta a „férfiasabb” partnerét, Jetet, egy nagy fekete SUV-t, amelynek szerinte nagyon „szexi feneke” van a hátsó lámpák formája miatt. Az arkansasi férfi elmondta, hogy a SUV mellett van egy Adam nevű jet-skije is, amit különösen élvez, mert átkulcsolhatja a lábát rajta, mintha megölelné. „Régebben több időt töltöttem vele a tavon, de ennek már egy ideje.”
A folyamatosan növekvő „család” ellenére Nathaniel azt állítja, hogy bőven van benne szeretet mindegyikük számára, és az autói sosem féltékenyek egymásra.