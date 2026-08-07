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Sam Neill

Kiderült, mi volt Sam Neill utolsó szerepe: ebben a filmben láthatjuk utoljára

18 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Még mindig gyászolja a világ a Jurassic Park sztárjának tragikus és váratlan halálát. Sam Neill július 13-án halt meg a sydney-i St. Vincent Magánkórházban tüdőgyulladásban. Most hivatalosan is felfedték, mi volt a színész utolsó szerepe, azaz melyik filmben láthatjuk utoljára.
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Sam NeillszínészJurassic WorldfilmJurassic Park

Sam Neill leginkább a Jurassic Park filmekben játszott Dr. Alan Grant szerepéről ismert, de egyéb ikonikus alakításai is voltak filmekben és tévésorozatokban.

September 20, 2019, San Sebastian, Spain: SAM NEILL attends the 'Blackbird' Photocall during 67th San Sebastian Film Festival. (Credit Image: © Jack Abuin/ZUMA Wire)
Kiderült, melyik film lehet az utolsó, amiben Sam Neill szerepelt
Fotó: Jack Abuin / ZUMA Wire

Széles körű elismerést kapott a Chester Campbell felügyelőként játszott szerepéért a Birmingham bandája (Peaky Blinders) első két évadában, és nemrégiben kulcsszerepet játszott Eric Bana oldalán a Netflix krimisorozatában, a Vad természetben (Untamed) – írja a Collider.

Halála megrázta a rajongókat, akik később elkezdtek azon tűnődni, vajon mi lehetett az utolsó filmszerepe.

Most azonban végre kiderült, hogy miben láthatjuk utoljára a filmvásznon Sam Neillt, miután közölték, hogy ő is csatlakozott a 2027. április 30-án a mozikba kerülő The Legend of Zelda című film szereplőgárdájához.

Egyelőre nem tudni, hogy pontosan kinek a szerepét kapta.

(FILES) Actor Sam Neill takes part in the opening ceremony of the 67th San Sebastian Film Festival in the northern Spanish Basque city of San Sebastian on September 20, 2019. "Jurassic Park" star Sam Neill died in Australia on July 13, 2026 aged 78, according to a family statement that described his death as "sudden and unexpected". (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)
Sam Neill a 67. San Sebastian-i Filmfesztivál megnyitóján az észak-spanyolországi baszk városban, San Sebastianban, 2019. szeptember 20-án
Fotó: ANDER GILLENEA / AFP

A stábhoz Yvonne Strahovski és Dichen Lachman is csatlakozott meg nem nevezett szerepekben. Strahovski leginkább Elisabeth Moss oldalán játszott szerepéről ismert a Hulu sorozatában, A szolgálólány meséjében, Lachman pedig Ms. Caseyt alakította a Különválás című sorozatban, valamint játszott a Jurassic World: Világuralomban is Soyona szerepében.

A Jurassic World: Világuralom volt az utolsó film, amiben Sam Neill Dr. Alan Grantet alakította.

January 1, 2001: JURASSIC PARK III (2001)..JURASSIC PARK 3 (ALT)..SAM NEILL..JP3 055..SAM NEILL..When: 01 Jan 2001.Credit: Cover Images..**Editorial Use Only* (Credit Image: © Cover Images via ZUMA Press)
Sam Neill a Jurassic Park III-ban
Fotó: Cover Images / Cover Images via ZUMA Press

Kik szerepelnek még a „Zelda legendája” című filmben?

Zelda hercegnő főszerepét Bo Bragason játssza, aki nemrég kisebb szerepeket kapott a Sterling Pointban és a King & Conquerorban. Link szerepében Benjamin Evan Ainsworth látható, aki a Sárkányok háza 3. évadában alakítja Daeron Targaryent. A Zelda legendája című film forgatókönyvét Derek Connelly írta Shigeru Miyamoto, T.S. Nowlin és Takashi Tezuka közreműködésével. A filmet Wes Ball rendezte, aki leginkább az Útvesztő trilógiában végzett munkájáról ismert, és ő rendezte a Majmok bolygója királysága című filmet is.

Sam Neill utolsó fotója: mosolyogva szelfizett a Jurassic Park sztárja

Mindössze négy héttel halála előtt készült az utolsó nyilvános fotó Sam Neillről, amelyet maga a színész osztott meg közösségi oldalán. A képeken Sam Neill jókedvűnek és egészségesnek tűnt, sokakat sokkolt a váratlan halálhíre.

Így búcsúztak Sam Neilltől a Jurassic Park sztárjai

Egymás után búcsúztak kollégái és barátai Sam Neilltől, halála után a Jurassic Park szereplői és alkotói megható üzenetekben emlékeztek vissza a színészre, de más filmek és sorozatok sztárjai is lerótták tiszteletüket.

 

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