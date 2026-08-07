Kiderült, mi volt Sam Neill utolsó szerepe: ebben a filmben láthatjuk utoljára

Sam Neill leginkább a Jurassic Park filmekben játszott Dr. Alan Grant szerepéről ismert, de egyéb ikonikus alakításai is voltak filmekben és tévésorozatokban.

Kiderült, melyik film lehet az utolsó, amiben Sam Neill szerepelt

Fotó: Jack Abuin / ZUMA Wire

Széles körű elismerést kapott a Chester Campbell felügyelőként játszott szerepéért a Birmingham bandája (Peaky Blinders) első két évadában, és nemrégiben kulcsszerepet játszott Eric Bana oldalán a Netflix krimisorozatában, a Vad természetben (Untamed) – írja a Collider.

Halála megrázta a rajongókat, akik később elkezdtek azon tűnődni, vajon mi lehetett az utolsó filmszerepe.

Most azonban végre kiderült, hogy miben láthatjuk utoljára a filmvásznon Sam Neillt, miután közölték, hogy ő is csatlakozott a 2027. április 30-án a mozikba kerülő The Legend of Zelda című film szereplőgárdájához.

Egyelőre nem tudni, hogy pontosan kinek a szerepét kapta.

Sam Neill a 67. San Sebastian-i Filmfesztivál megnyitóján az észak-spanyolországi baszk városban, San Sebastianban, 2019. szeptember 20-án

Fotó: ANDER GILLENEA / AFP

A stábhoz Yvonne Strahovski és Dichen Lachman is csatlakozott meg nem nevezett szerepekben. Strahovski leginkább Elisabeth Moss oldalán játszott szerepéről ismert a Hulu sorozatában, A szolgálólány meséjében, Lachman pedig Ms. Caseyt alakította a Különválás című sorozatban, valamint játszott a Jurassic World: Világuralomban is Soyona szerepében.

A Jurassic World: Világuralom volt az utolsó film, amiben Sam Neill Dr. Alan Grantet alakította.

Sam Neill a Jurassic Park III-ban

Fotó: Cover Images / Cover Images via ZUMA Press

Kik szerepelnek még a „Zelda legendája” című filmben?

Zelda hercegnő főszerepét Bo Bragason játssza, aki nemrég kisebb szerepeket kapott a Sterling Pointban és a King & Conquerorban. Link szerepében Benjamin Evan Ainsworth látható, aki a Sárkányok háza 3. évadában alakítja Daeron Targaryent. A Zelda legendája című film forgatókönyvét Derek Connelly írta Shigeru Miyamoto, T.S. Nowlin és Takashi Tezuka közreműködésével. A filmet Wes Ball rendezte, aki leginkább az Útvesztő trilógiában végzett munkájáról ismert, és ő rendezte a Majmok bolygója királysága című filmet is.

Sam Neill utolsó fotója: mosolyogva szelfizett a Jurassic Park sztárja

Mindössze négy héttel halála előtt készült az utolsó nyilvános fotó Sam Neillről, amelyet maga a színész osztott meg közösségi oldalán. A képeken Sam Neill jókedvűnek és egészségesnek tűnt, sokakat sokkolt a váratlan halálhíre.