Mint egy bibliai csapás: sáskajárás sötétítette el az eget Oroszországban

Sáskák milliói lepték el Dél-Oroszországot: utakat nyelnek el, elsötétítik az eget, és értékes termőföldeket tarolnak le. A sáskajárást több szemtanú is a bibliai tíz csapáshoz hasonlította.

Valódi sáskajárás van Oroszországban. (Képünk illusztráció) Fotó: S. Tenani

A hatalmas, gyorsan mozgó raj a dagesztáni Kizljar járást borította be, ahol a rovarok drasztikusan rontják a látási viszonyokat, és veszélyes körülményeket teremtenek az autósok számára. A régióban készített felvételeken látható, ahogy a sáskák megtöltik a levegőt és körülveszik a járműveket, miközben a sofőrök megpróbálnak átjutni a bibliai méretű invázión.

A sáskajárás szemtanúi közül néhányan a rovarokat ahhoz a tíz csapáshoz hasonlították, amelyet Isten mért az egyiptomiakra a Mózes második könyvében.

Hatalmas károkat okoznak a sáskajárások

A sáskák általában magányos rovarok, de viselkedésük drámaian megváltozhat, ha a kedvező szaporodási feltételek miatt a számuk hirtelen megugrik. Ahogy a rovarok egyre közelebb kényszerülnek egymáshoz, belépnek az úgynevezett társas fázisba, és magányos egyedekből egyetlen, rendkívül mobilis rajjá alakulnak át.

A folyamat során a megjelenésük, élettanuk és szokásaik is megváltozhatnak, ami képessé teszi őket arra, hogy nagy távolságokat tegyenek meg. A kelés, a párzás és a tojásrakás összehangolttá válhat, ami lehetővé teszi, hogy a rovarok hatalmas tömegben keljenek ki és mozogjanak együtt. Ennek eredménye egy olyan óriási, levegőben lévő raj lehet, amely képes gyorsan letarolni a növényzetet, és teljesen ellehetetleníteni a megfékezésére tett kísérleteket.

A rovarok nem támadnak emberre vagy állatra, és nem hordoznak az emberekre veszélyes betegségeket sem, de puszta tömegük veszélyes helyzeteket teremthet, amikor utakra és lakott területekre zúdulnak. A sáskák jelenléte megszokott, és időről időre komoly mezőgazdasági válságokat okoznak Oroszország déli régióiban, ahol a forró, száraz éghajlat és a hatalmas termőföldek ideális feltételeket teremtenek a tömeges rajok kialakulásához - írta a Daily Mail.