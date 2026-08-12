Kórház lett a vége egy Shein-rendelésnek, egy kisfiú arcába robbant egy játék

Egy négyéves brit kisfiú, Hudsonkórházba került, miután egy Sheinről rendelt játék az arcába robbant. A játékból sűrű, fehér anyag fröccsent a gyermek szemébe, amely másnapra annyira bedagadt, hogy már kinyitni sem tudta.

Négyéves kisfiú arcába robbant egy hamisított termék, amit a Shein-ről rendelt az édesanyja (illusztráció) Forrás: Pexels

Arcába robbant egy Sheinről rendelt hamisított játék, kórházba került a négyéves kisfiú

Egy brit anya, Jodanna Bevan akciósan rendelt gyermekeinek a Shein oldaláról a közösségi médiában népszerűvé vált, puha, nyomkodható játékokból.

Négyéves fia, Hudson éppen az egyiket nyomkodta, amikor az szétnyílt, tartalma pedig az arcába és a szemébe fröccsent.

Az anya először kimosta a kisfiú bevörösödött szemét, és úgy tűnt, nincs komolyabb baj. Reggelre azonban Hudson szeme erősen bedagadt, ezért kórházba vitték. Mindkét szemét vízzel kellett átöblíteni, hogy helyreállítsák a megfelelő pH-értéket. A gyermek látása is károsodott, kezelésként szemcseppet kapott.

Veszélyes anyagok lehetnek a hamis játékokban

Az anya később tudta meg, hogy egyes hamis játékok veszélyes vegyi anyagokat, köztük ftalátokat is tartalmazhatnak. A

brit szabályozás ezeket veszélyes vegyi anyagként kezeli. A szigetországban a hatóságok az elmúlt évben több mint 260 ezer hamisított játékot foglaltak le.

A Shein közölte, hogy komolyan veszi az esetet, az érintett termék pedig már nem érhető el a platformon. Az anya elmondta, hogy bűntudata van a rendelés miatt, és szülőként szörnyű volt végignéznie fia kórházi kezelését – számolt be a BBC.

Vége az olcsó Shein- és Temu-csomagoknak, életbe lépett az új jogszabály

Július elsejével életbe lépett a 150 eurónál kisebb értékű, unión kívülről érkező e-kereskedelmi csomagokra vonatkozó vámmentesség eltörlését előíró jogszabály, az intézkedés célja, hogy tisztességes feltételeket biztosítson az uniós vállalkozások és biztonságos választási lehetőségeket a fogyasztók számára, válaszul az EU-ba belépő több milliárdnyi, alacsony értékű e-kereskedelmi áru forgalmának növekedésére.