Hó lepte el a Károly hidat, sífutópályát alakítottak ki rajta

A mintegy 20 méter hosszú és két méter széles sífutópályához több mint 3,5 tonna havat szállítottak a helyszínre négy prágai, nyáron is üzemelő jégcsarnokból. A rendezők a hótakarót folyamatosan frissítették, mivel a délelőtti órákban a hőmérséklet a reggeli 24 Celsius-fokról 30 fokig emelkedett.

Sífutópálya Prágában.

Nem mindennapi látvány, sífutópálya jelent meg a prágai Károly hídon

A cseh-lengyel határon fekvő Jizerské hory-hegységben évente megrendezett Jizerská padesátka a legnépszerűbb csehországi amatőr sífutó verseny, amelynek 60. futamát 2027. február 14-én tartják. A Károly hídon készített pályával elkezdődött a résztvevők regisztrációja.

Szerettük volna erre felhívni a figyelmet valamilyen stílusos rendezvénnyel. Ezért szerveztük meg a történelmi Károly hídon a jelképes síversenyt

– nyilatkozta Richard Valousek a szervezők nevében újságíróknak. Hozzátette, hogy a felhasznált hó kizárólag tiszta vízből készült, így az olvadás nem károsítja a műemlék híd burkolatát.

A jelképes, délig tartó sporteseményt Martin Koukal cseh sífutó olimpiai bajnok nyitotta meg, akit több cseh élsportoló is követett a pályán.

A szervezők a helyszínen korabeli síléceket és sportruhákat is biztosítottak a járókelőknek, akik rajtszámot kapva maguk is kipróbálhatták a pályát.

A legrégibb prágai híd az elmúlt években már többször is helyt adott hasonló rendezvényeknek. Hat éve, 2020 júniusában például a Károly hídon egy hatalmas, több mint 500 méter hosszú asztalnál közös vacsorával ünnepelték meg a csehek a koronavírus-járvány akkori szakaszának lezárását.