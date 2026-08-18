Bíróságra megy Sir David Attenborough operatőre, baleset érte

A keresetet augusztus 13-án nyújtották be a londoni Legfelsőbb Bíróságon. Sir David Attenborough operatőrének ügyéről egyelőre kevés részlet ismert, azt sem közölték, mikor és hol történt a baleset.

(A képen Sir David Attenborough) Fotó: GLYN KIRK / AFP

Munkahelyi baleset miatt perli a BBC-t egy operatőr

Matthew Conor Robinson személyi sérülés miatt indított pert a BBC Natural History and Factual Productions Ltd. ellen. A londoni bíróság nyilvántartása szerint az ügy egy munkahelyi balesethez kapcsolódik, de annak körülményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Nem tudni, mikor és hol történt az eset, milyen produkción dolgozott az operatőr, illetve milyen sérüléseket szenvedett. Robinson nem kívánt nyilatkozni az ügyről.

Emmy-jelölést is kapott az operatőr

A természetfilmes szakember korábban Sir David Attenborough-val is dolgozott. 2021-ben a Netflix Our Planet II című sorozatának mind a négy epizódjához készített felvételeket, és a Laysan-albatroszokról forgatott jelenetsorért Emmy-díjra jelölték operatőri munkáját.

Robinson több más ismert természetfilmes produkcióban is közreműködött, köztük az Underdogs, az Americas és a Sentient című műsorokban. Szakmai kreditjei szerint a BBC Springwatch című műsorához is készített vadon élő állatokról felvételeket. A per részleteiről egyelőre sem ő, sem a BBC nem közölt további információkat – írta meg a Daily Mail.

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