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sir david attenborough

Bíróságra megy Sir David Attenborough operatőre, baleset érte

16 perce
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Munkahelyi baleset miatt indított pert a BBC ellen egy Emmy-jelölt természetfilmes operatőr. Matthew Conor Robinson korábban Sir David Attenborough-val is dolgozott, a sérülésének körülményeit azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
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A keresetet augusztus 13-án nyújtották be a londoni Legfelsőbb Bíróságon. Sir David Attenborough operatőrének ügyéről egyelőre kevés részlet ismert, azt sem közölték, mikor és hol történt a baleset.

Sir David Attenborough arrives on court to watch the Men's singles tennis matches on the first day of the 2024 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon, southwest London, on July 1, 2024. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
(A képen Sir David Attenborough) Fotó: GLYN KIRK / AFP

Munkahelyi baleset miatt perli a BBC-t egy operatőr

Matthew Conor Robinson személyi sérülés miatt indított pert a BBC Natural History and Factual Productions Ltd. ellen. A londoni bíróság nyilvántartása szerint az ügy egy munkahelyi balesethez kapcsolódik, de annak körülményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Nem tudni, mikor és hol történt az eset, milyen produkción dolgozott az operatőr, illetve milyen sérüléseket szenvedett. Robinson nem kívánt nyilatkozni az ügyről.

Emmy-jelölést is kapott az operatőr

A természetfilmes szakember korábban Sir David Attenborough-val is dolgozott. 2021-ben a Netflix Our Planet II című sorozatának mind a négy epizódjához készített felvételeket, és a Laysan-albatroszokról forgatott jelenetsorért Emmy-díjra jelölték operatőri munkáját.

Robinson több más ismert természetfilmes produkcióban is közreműködött, köztük az Underdogs, az Americas és a Sentient című műsorokban. Szakmai kreditjei szerint a BBC Springwatch című műsorához is készített vadon élő állatokról felvételeket. A per részleteiről egyelőre sem ő, sem a BBC nem közölt további információkat – írta meg a Daily Mail.

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