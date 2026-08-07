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police scotland

Tragédia Skóciában, holtan találták a 11 éves kislányt

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Tragédia történt egy skóciai erdős terület közelében: egy 11 éves kislány holttestét találták meg a Gore Waterben. A rendőrség vizsgálja a halálának körülményeit.
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police scotlandkislányholttest

Egy 11 éves kislány holttestét találták meg egy Skóciában, a Gore Waterben, a Shanks híd közelében. A helyszínen halottnak nyilvánították. A rendőrség egyelőre nem tudta megállapítani, mi vezetett a tragédiához.

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Rejtély övezi egy 11 éves kislány halálát Skóciában. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Szörnyű tragédia történt Skóciában, egy 11 éves kislány meghalt

A rendőröket csütörtökön, augusztus 6-án dél körül riasztották a Midlothianban található Gorebridge közelében fekvő Gore Glen területére, miután aggódni kezdtek a kislány miatt.

A keresés később tragikus fordulatot vett. Délután 4 óra 25 perc körül megtalálták a gyermek holttestét a Gore Waterben, a Shanks híd közelében. A mentők és a rendőrök már nem tudták megmenteni az életét, a helyszínen halottnak nyilvánították.

A Police Scotland szóvivője közölte, hogy a kislány családját értesítették a történtekről.

A kislány halálának körülményeit jelenleg tisztázatlanként kezelik, és a nyomozók folytatják a vizsgálatot annak megállapítására, pontosan mi történt.

A hatóságok egyelőre további részleteket nem közöltek a tragédiáról.

 

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