Slovnaft: robbanás történt a MOL pozsonyi finomítójában, fekete füst lepte el a környéket

Robbanás történt a Slovnaft pozsonyi finomítójában péntek délután, miután megsérült és kigyulladt egy kőolajtermékeket tároló tartály. A MOL tulajdonában lévő Slovnaft közlése szerint a tűzoltók gyorsan megkezdték a lángok oltását, a balesetben senki sem sérült meg, és a lakosságra nem jelent közvetlen veszélyt az eset.

Slovnaft: robbanás történt a pozsonyi finomítóban, fekete füst lepte el a környéket Forrás: Facebook

A detonációt a környéken élők is hallották, a nagy erejű dörrenés több közeli épület ablakait is megremegtette. A finomító fölött sűrű fekete füst emelkedett, amelyet még a környező utakról és az autópályáról is jól lehetett látni.

Egy tartály gyulladt ki a Slovnaft területén

A Slovnaft tájékoztatása szerint röviddel délután két óra előtt megsérült a vállalat egyik, kőolajtermékeket tároló tartálya. A sérülés következtében a benne található anyag meggyulladt, ezért a helyszínre azonnal riasztották a tűzoltókat.

A vállalat szóvivője, Anton Molnár elmondta, hogy egy kettős falú tartályról volt szó, amely megfelel a szigorú biztonsági előírásoknak. Hangsúlyozta, hogy a tűz nem terjedt át más technológiai egységekre vagy további tartályokra.

A finomító működése a közlés szerint zavartalan maradt, és a balesetben egyetlen dolgozó sem sérült meg. A szóvivő szerint az érintett tartályt az eset idején nem használták, így az nem jelentett veszélyt a környezetére.

A tűzoltóknak délután három óra után sikerült megfékezniük a lángokat. A helyszínen ezután már alig volt látható füst, a terület biztosítása és az oltási munkálatok lezárása folytatódott.

A környék lakóit óvatosságra intették

A Pozsony közelében található Csölle (Rovinka) önkormányzata arra kérte a lakosokat, hogy a füst miatt lehetőség szerint ne tartózkodjanak a szabadban, és tartsák zárva az ablakokat.

A helyhatóság azt is javasolta, hogy kapcsolják ki a légkondicionálókat, különösen figyeljenek a gyermekekre, az idősekre és a légúti betegségekben szenvedőkre.

A Slovnaft és a hatóságok közlése szerint jelenleg nincs közvetlen veszély a lakosságra nézve. A robbanás és a tűz pontos okát vizsgálják.