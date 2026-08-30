Nagy sörrablás: 50 ezer doboz sört loptak el egy elosztóközpontból

A feltételezett tettesek egy Montclairben működő elosztóközpontból vihették el a két szállítmányt, összesen 50 ezer doboz Pabst Blue Ribbon sört, mintegy 70 ezer dollár (mintegy 22 millió forint) értékben – olvasható a szombati tájékoztatásban.

Rengeteg sört loptak el a raktárból - Illusztráció - Fotó: ERIC LALMAND / BELGA MAG

A valószínűsíthető bűncselekményre akkor derült fény, amikor az elosztóközpontból augusztus 17-én útnak indított szállítmányok nem érték el a rendeltetési helyüket.

A rendőrség közölte, hogy az egyik szállítmány 45 ezer dollár értékben az arizonai Tucson felé indult útnak a délelőtti órákban, majd egy órával később egy alvállalkozóként bemutatkozó szállító hamis papírokkal elvitt további 25 ezer dollárnyi italt.

Megszólalt a sört gyártó cég

A gyártócég szeptember közepéig adott ultimátumot a sörtolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák az ellopott csaknem 20 tonnányi szállítmányt.

Az 1844-ben Wisconsin államban alapított Pabst Brewing Company felhívásában "megértését" hangoztatta, hogy nagy csábítást jelenthet ekkora mennyiség birtoklása a népszerű márkából, de hozzátették, hogy a tolvajok jobban tették volna, ha "becsületes úton" jutnak hozzá az árucikkhez.

A Yahoo azt írja, hogy ez minden idők egyik legnagyobb sörrablása.

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