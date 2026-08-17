"Itthon bezárultak az ajtók, nekünk kellett kinyitnunk egy újat" – így kezdett új életet Spanyolországban Péter és Erika

Amikor mi, magyarok Spanyolországra gondolunk, a tengerpartot, rengeteg napsütést és egy nyugodt életet látunk magunk előtt. Egy házaspár azonban Barcelonába érkezve elsősorban a bizonytalansággal és egy kockázatos újrakezdés lehetőségével találta szemben magát.

Erika és Péter Spanyolországban próbált szerencsét

Fotó: Fanny magazin

„Vakon, de rendíthetetlen hittel vágtunk neki a nagyvilágnak”

Erika kecskemétiként ismerte meg Pétert, a szombathelyi futballrajongót. Amikor összeköltöztek, egy különös „hozományra” lett figyelmes: párja hatalmas futballrelikvia-gyűjteményt hozott magával közös otthonukba.

– Péternek volt egy régóta dédelgetett álma: szerette volna a gyűjteményét közkincsé tenni, megmutatni a világnak – idézi fel a Fanny magazinnak Erika.

Az első közös években azonban még nem a vállalkozásé volt a főszerep. Családot alapítottak, megszülettek közös gyermekeik, Botond és Botos. Ezután került csak újra előtérbe a szenvedélyük: a foci. Ám a gazdasági válság utóhatásai egyre inkább ellehetetlenítették a terveiket. Hamar világossá vált számukra, hogy itthon nem tudják megvalósítani elképzeléseiket. A kérdés már csak az volt, merre induljanak.

– Olyan országot kerestünk, ahol a foci nem egyszerű sport, hanem életforma. Ahol a magyar név sem cseng ismeretlenül. Én pedig családanyaként szerettem volna, ha egy olyan kultúra és természet vesz körül bennünket, amelyben örömünket leljük – meséli az édesanya, akinek családjával együtt 2013-ban megváltozott az élete.

Májusban még csak terv volt a költözés, de augusztusban már Barcelonában éltek.

Sokszor még ma sem tudjuk, honnan volt ennyi erőnk. De valahogy mindent megoldottunk.

Nem beszélték a nyelvet, nem ismerték a helyi szokásokat, a hivatalok működését vagy a spanyol mentalitást. Nem várta őket rokon, barát, de biztos egzisztencia sem. Erika első házasságából született két nagyobb gyermeke ráadásul Magyarországon maradt az édesapjukkal, így a költözés örömét a honvágy és a hiány érzése kísérte. Az igazi próbatétel pedig csak ezután következett.

Különleges helyet nyitott a pár, telis tele relikviákkal

Fotó: Fanny magazin

Spanyolországba költözve vált világhírűvé a házaspár

A Futballárium neve Péter ötlete volt: az antikvárium mintájára az „antik” szót a futballra cserélték. Így született meg az elképzelés egy helyről, ahol a futball emlékei új életre kelnek, és kiváló gasztronómiával párosulnak.