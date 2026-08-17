"Itthon bezárultak az ajtók, nekünk kellett kinyitnunk egy újat" – így kezdett új életet Spanyolországban Péter és Erika

Amikor mi, magyarok Spanyolországra gondolunk, a tengerpartot, rengeteg napsütést és egy nyugodt életet látunk magunk előtt. Egy házaspár azonban Barcelonába érkezve elsősorban a bizonytalansággal és egy kockázatos újrakezdés lehetőségével találta szemben magát.
„Vakon, de rendíthetetlen hittel vágtunk neki a nagyvilágnak”
Erika kecskemétiként ismerte meg Pétert, a szombathelyi futballrajongót. Amikor összeköltöztek, egy különös „hozományra” lett figyelmes: párja hatalmas futballrelikvia-gyűjteményt hozott magával közös otthonukba.
– Péternek volt egy régóta dédelgetett álma: szerette volna a gyűjteményét közkincsé tenni, megmutatni a világnak – idézi fel a Fanny magazinnak Erika.
Az első közös években azonban még nem a vállalkozásé volt a főszerep. Családot alapítottak, megszülettek közös gyermekeik, Botond és Botos. Ezután került csak újra előtérbe a szenvedélyük: a foci. Ám a gazdasági válság utóhatásai egyre inkább ellehetetlenítették a terveiket. Hamar világossá vált számukra, hogy itthon nem tudják megvalósítani elképzeléseiket. A kérdés már csak az volt, merre induljanak.
– Olyan országot kerestünk, ahol a foci nem egyszerű sport, hanem életforma. Ahol a magyar név sem cseng ismeretlenül. Én pedig családanyaként szerettem volna, ha egy olyan kultúra és természet vesz körül bennünket, amelyben örömünket leljük – meséli az édesanya, akinek családjával együtt 2013-ban megváltozott az élete.
Májusban még csak terv volt a költözés, de augusztusban már Barcelonában éltek.
Sokszor még ma sem tudjuk, honnan volt ennyi erőnk. De valahogy mindent megoldottunk.
Nem beszélték a nyelvet, nem ismerték a helyi szokásokat, a hivatalok működését vagy a spanyol mentalitást. Nem várta őket rokon, barát, de biztos egzisztencia sem. Erika első házasságából született két nagyobb gyermeke ráadásul Magyarországon maradt az édesapjukkal, így a költözés örömét a honvágy és a hiány érzése kísérte. Az igazi próbatétel pedig csak ezután következett.
Spanyolországba költözve vált világhírűvé a házaspár
A Futballárium neve Péter ötlete volt: az antikvárium mintájára az „antik” szót a futballra cserélték. Így született meg az elképzelés egy helyről, ahol a futball emlékei új életre kelnek, és kiváló gasztronómiával párosulnak.
A munka során Erika vendéglátós tapasztalata és férje kereskedői múltja jól kiegészítette egymást. Ám a tökéletes helyszín felkutatása több mint egy évbe telt.
– A Futballárium végül mindössze 200 méterre kapott helyet a legendás Camp Nou stadiontól. Az étterem falait hamarosan történetek lepték el. Sálak, mezek, relikviák kerültek a mennyezettől a padlóig.
Helyet kapott egy kézzel festett falfestmény is, amely büszkén hirdette: itt egy magyar család álma valósult meg.
Mégsem indult mesésen a történet. A szerződésükből adódó váratlan költségek miatt Erikáék szinte minden pénzüket elveszítették, és mire az étterem elkészült, arra sem maradt elegendő erőforrásuk, hogy elinduljanak. Végül 2000 kilométerről, családjuktól kaptak segítséget, hogy kitárhassák az étterem ajtaját.
Ám a Futballárium szinte hónapokon át üresen állt, majd az otthoniak kezdték látogatni a házaspárt és a múzeuméttermet. Aki csak betért hozzájuk, az felejthetetlen emlékekkel távozott, és továbbadta élményeit másoknak is.
– Lassan, szájról szájra terjedt a hírünk, mígnem a világ minden tájáról érkezni kezdtek a vendégek.
A házaspár az FC Barcelona hivatalos partnere lett, saját székekkel rendelkeznek a stadionban, amelyeket a vendégeiknek tartanak fenn. Az egyetlen magyar vállalkozás tulajdonosai, amely magyar gulyást szolgált fel az elnöki VIP-ban.
A Futballárium mára kötelező látványosság lett Barcelonában. Nemcsak egy étterem: egy találkozási pont magyaroknak, spanyoloknak, futballrajongóknak és olyan turistáknak, akik a mediterrán életérzés mellett egy kis darabka Magyarországot is szeretnének megtalálni utazásuk során.
– Mi a klasszikus, régi vágású, tiszta szívű magyar vendéglátásban hiszünk. Számunkra mindig az a legkedvesebb vendég, aki éppen megtisztel minket a legértékesebb dologgal: az idejével. Minden találkozás egy különleges alkalom – meséli.
Ez lehet az oka annak, hogy a Futballárium híre messze túlnőtt Barcelona határain. Olimpikonok, világ- és Európa-bajnokok közkedvelt helyévé vált. A brit futballnemzetek – az angolok, skótok, írek – valóságos szentélyként tekintenek rá, pedig olyan országokból érkeznek, ahol a pubok kultúrája világhírű mértéket ölt.
– A mi történetünk megmutatja, hogy soha nem szabad feladni, de az álmokért alázattal és kőkemény munkával kell harcolni. Ha igazán hiszünk benne, semmi sem lehetetlen.
„Barcelona megtanított minket lassítani”
– A spanyolok rendkívül kényelmesek, nekünk, magyaroknak sokszor lustának tűnhetnek. Közel három év kellett ahhoz, hogy megszokjuk: hiába szeretnénk bármit tegnapra megoldani, ez itt nem fog működni.
A mediterrán életérzés idővel nem akadály, inkább egy ajándék lett. Megtanulták, hogy ne csak a megoldásra váró feladatokat lássák az életben. A magyar mentalitásuk azonban megmaradt – ők nem sziesztáznak.
– Erősen kötődünk a hazánkhoz. Az otthonunkban a mai napig a magyar konyháé a főszerep – bár a hazai nehéz, zsíros ételek már ritkábban kerülnek az asztalra. A gyerekekkel és a vendégeink nagy részével is magyarul beszélünk. A Futballáriumban pedig rengeteg terméket és alapanyagot közvetlenül Magyarországról szerzünk be – magyarázza Erika.
Nem lettek kevésbé magyarok – egyszerűen egy új kultúrával gazdagodtak, és talán pontosan ez az, amit Spanyolország adott nekik: az egyensúly.
Egy asztalnál a legendákkal
Az évek során számtalan ismert sportoló, művész és közéleti személy fordult meg a Futballáriumban. A hely vendége volt többek között Peter Shilton kapuslegenda, Steve Archibald, a magyar férfi és női vízilabda-válogatott több tagja, a Pick Szeged és a Veszprém kézilabdacsapata, Cseh László, Dunai Antal, illetve Hanga Ádám is. Zenészek és előadók is szívesen térnek be hozzájuk: járt már a Futballáriumban Azahriah, Majka, Curtis, Balázs Fecó, valamint az Ocho Macho zenekar, akik még egy dalt és videoklipet is készítettek a helyszínen.