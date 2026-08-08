Visszaállítja Spanyolország az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és repülőtereken

Az intézkedés szombaton lép hatályba, és kiterjed az utazók személyazonosságának és állampolgárságának ellenőrzésére, harmadik országbeli állampolgárok esetében pedig a vízumok vagy tartózkodási engedélyek vizsgálatára is – közölte a spanyol kormány.

Több ezer illegális migráns lépte át a határt Marokkóból Spanyolország észak-afrikai Ceuta-enklávéjába, ahol kemény összecsapások történtek a hatóságokkal

Fotó: Abdel Majid BZIOUAT / AFP

A szúrópróbaszerű ellenőrzések 30 napig maradnak érvényben, kivéve, ha változnak az intézkedés bevezetését indokló körülmények.

Spanyolország a nap folyamán felszólította az olasz kormányt, hogy a hét végéig vessen véget a schengeni egyezmény felfüggesztésének, amelyet azután rendelt el, hogy a múlt héten több mint 70 ezer ember hatolt be Marokkóból illegálisan az Észak-Afrikában fekvő spanyol város, Ceuta területére.

Madrid arra is figyelmeztetett, hogy ha kérésének nem tesznek eleget, viszonos intézkedéseket vezet be a spanyol állampolgárok érdekeinek és méltóságának védelme érdekében.

BREAKING: The Spanish government says passport and nationality checks on Italian passengers will begin at midnight local time.



The move comes in response to Italy's restrictions on Spanish travellers after last week's migrant influx in Ceuta.https://t.co/WuTlXvYwFq



📺 Sky 501 pic.twitter.com/z32pTDqdEP — Sky News (@SkyNews) August 7, 2026

Az olasz kormány válaszában közölte: nem fogad el ultimátumot, és nem áll szándékában felülvizsgálni döntését, amelyet legalább augusztus 15-ig fenntart, mert a spanyol hatóságok szerint a marokkói közösségi médiában arra a napra újabb, tömeges határsértésre biztató üzenetek terjednek. Csak akkor gondolja újra a határellenőrzések feloldását, ha bizonyosságot nyer, hogy nem áll fenn biztonsági vagy terrorkockázat.

Spanyolország szerint már ellenőrzés alá vonták a migrációs válságot

José Manuel Albares spanyol külügyminiszter szerint Olaszországnak nincs oka fenntartani az ellenőrzéseket, mivel a ceutai migrációs válságot már ellenőrzés alá vonták, a Marokkóval határos spanyol városba szabálytalanul belépők többségét visszaküldték, és közülük senki sem jutott el az Ibériai-félszigetre.

A spanyol repülőterek üzemeltetésért felelős Aena vállalat adatai szerint idén júniusban mintegy kétmillióan utaztak légi úton Spanyolország és Olaszország között, míg az év első hat hónapjában 11 millióan.