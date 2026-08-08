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Spanyolország

Visszaállítja Spanyolország az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és repülőtereken

7 órája
Olvasási idő: 5 perc
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A spanyol kormány pénteken úgy döntött, hogy visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és repülőtereken a viszonosság elve alapján, miután az olasz kormány nem volt hajlandó feloldani ugyanezeket a korlátozásokat a Spanyolországból beutazókkal szemben. A spanyol kormány közlése szerint a szúrópróbaszerű ellenőrzések 30 napig maradnak érvényben.
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SpanyolországmigránsOlaszországCeutaschengeni egyezmény

Az intézkedés szombaton lép hatályba, és kiterjed az utazók személyazonosságának és állampolgárságának ellenőrzésére, harmadik országbeli állampolgárok esetében pedig a vízumok vagy tartózkodási engedélyek vizsgálatára is – közölte a spanyol kormány.

People gather along the fence at the site of clashes near Fnideq, on the Morocco-Spain border, on July 31, 2026. Thousands of migrants crossed overnight from Morocco into Spain's north Africa's Ceuta enclave, a police source said on July 31, as Prime Minister Pedro Sanchez was set to arrive to manage the latest migrant crisis on the border. (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP), Spanyolország
Több ezer illegális migráns lépte át a határt Marokkóból Spanyolország észak-afrikai Ceuta-enklávéjába, ahol kemény összecsapások történtek a hatóságokkal
Fotó: Abdel Majid BZIOUAT / AFP

A szúrópróbaszerű ellenőrzések 30 napig maradnak érvényben, kivéve, ha változnak az intézkedés bevezetését indokló körülmények.

Spanyolország a nap folyamán felszólította az olasz kormányt, hogy a hét végéig vessen véget a schengeni egyezmény felfüggesztésének, amelyet azután rendelt el, hogy a múlt héten több mint 70 ezer ember hatolt be Marokkóból illegálisan az Észak-Afrikában fekvő spanyol város, Ceuta területére.

Madrid arra is figyelmeztetett, hogy ha kérésének nem tesznek eleget, viszonos intézkedéseket vezet be a spanyol állampolgárok érdekeinek és méltóságának védelme érdekében.

Az olasz kormány válaszában közölte: nem fogad el ultimátumot, és nem áll szándékában felülvizsgálni döntését, amelyet legalább augusztus 15-ig fenntart, mert a spanyol hatóságok szerint a marokkói közösségi médiában arra a napra újabb, tömeges határsértésre biztató üzenetek terjednek. Csak akkor gondolja újra a határellenőrzések feloldását, ha bizonyosságot nyer, hogy nem áll fenn biztonsági vagy terrorkockázat.

Spanyolország szerint már ellenőrzés alá vonták a migrációs válságot

José Manuel Albares spanyol külügyminiszter szerint Olaszországnak nincs oka fenntartani az ellenőrzéseket, mivel a ceutai migrációs válságot már ellenőrzés alá vonták, a Marokkóval határos spanyol városba szabálytalanul belépők többségét visszaküldték, és közülük senki sem jutott el az Ibériai-félszigetre.

A spanyol repülőterek üzemeltetésért felelős Aena vállalat adatai szerint idén júniusban mintegy kétmillióan utaztak légi úton Spanyolország és Olaszország között, míg az év első hat hónapjában 11 millióan.

 

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