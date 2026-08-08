Visszaállítja Spanyolország az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és repülőtereken

Az intézkedés szombaton lép hatályba, és kiterjed az utazók személyazonosságának és állampolgárságának ellenőrzésére, harmadik országbeli állampolgárok esetében pedig a vízumok vagy tartózkodási engedélyek vizsgálatára is – közölte a spanyol kormány.
A szúrópróbaszerű ellenőrzések 30 napig maradnak érvényben, kivéve, ha változnak az intézkedés bevezetését indokló körülmények.
Spanyolország a nap folyamán felszólította az olasz kormányt, hogy a hét végéig vessen véget a schengeni egyezmény felfüggesztésének, amelyet azután rendelt el, hogy a múlt héten több mint 70 ezer ember hatolt be Marokkóból illegálisan az Észak-Afrikában fekvő spanyol város, Ceuta területére.
Madrid arra is figyelmeztetett, hogy ha kérésének nem tesznek eleget, viszonos intézkedéseket vezet be a spanyol állampolgárok érdekeinek és méltóságának védelme érdekében.
Az olasz kormány válaszában közölte: nem fogad el ultimátumot, és nem áll szándékában felülvizsgálni döntését, amelyet legalább augusztus 15-ig fenntart, mert a spanyol hatóságok szerint a marokkói közösségi médiában arra a napra újabb, tömeges határsértésre biztató üzenetek terjednek. Csak akkor gondolja újra a határellenőrzések feloldását, ha bizonyosságot nyer, hogy nem áll fenn biztonsági vagy terrorkockázat.
Spanyolország szerint már ellenőrzés alá vonták a migrációs válságot
José Manuel Albares spanyol külügyminiszter szerint Olaszországnak nincs oka fenntartani az ellenőrzéseket, mivel a ceutai migrációs válságot már ellenőrzés alá vonták, a Marokkóval határos spanyol városba szabálytalanul belépők többségét visszaküldték, és közülük senki sem jutott el az Ibériai-félszigetre.
A spanyol repülőterek üzemeltetésért felelős Aena vállalat adatai szerint idén júniusban mintegy kétmillióan utaztak légi úton Spanyolország és Olaszország között, míg az év első hat hónapjában 11 millióan.