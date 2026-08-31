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dns tesztek

Szerelmesek lettek, aztán kiderült, hogy testvérek lehetnek

1 órája
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Különös történet egy francia párról: mindketten spermadonor segítségével fogantak, ezért attól tartottak, hogy akár féltestvérek is lehetnek. Az esetről a BBC számolt be.
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dns tesztektestvérbbc

Arthur Kermalvezen és Audrey 2010-ben találkozott egy, a spermadonorok által fogant emberek jogaiért küzdő aktivisták találkozóján. Audrey szerint szerelem volt első látásra, ám kapcsolatuk előtt tudniuk kellett, van-e közöttük rokoni kapcsolat.

spermadonor
Spermadonortól származnak, akár testvérek is lehetnek.
Fotó: Unsplash

Ugyanaz a spermadonor köthette össze őket?

A francia szabályok miatt ez rendkívül nehéz volt, ugyanis az otthoni DNS-tesztek használata tilos. Végül egy orvos 900 euróért elvégezte rajtuk a vizsgálatot, amely szerint nem voltak rokonok. Később egy otthoni DNS-teszt is megerősítette ezt.

A vizsgálat azonban újabb megdöbbentő eredményt hozott: Audrey egyik korábbi jogi ügyfeléről, Sophie-ról kiderült, hogy a biológiai testvére. A tíz tesztelt donor által fogant emberből négy ugyanattól a donortól származott.

Arthur később 2017-ben megtalálta biológiai apját, Audrey pedig egy DNS-egyezés segítségével jutott el saját donorához, Philippe-hez, aki addigra már meghalt.

A pár azóta három gyermeket nevel. Audrey jogi küzdelme és Arthur könyve hozzájárult a francia szabályozás megváltoztatásához: a 2025 áprilisa után donor segítségével fogant emberek felnőttként már megismerhetik donoruk azonosító adatait. A BBC szerint az otthoni DNS-tesztek használata Franciaországban továbbra is tilos.

 

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