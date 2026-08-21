Lángoló Lamborghini és McLaren: brutális támadás történt egy esküvőnél - videó

Molotov-koktélokkal támadtak sportautókra egy birminghami esküvő helyszíne előtt, miközben mintegy 500 vendég ünnepelt odabent. Három palack a vendégek közelében csapódott be, köztük egy kisbaba mellett, kettő pedig egy Lamborghininél és egy McLarennél landolt – tudta meg az angol Metro.

Molotov-koktélokat hajítottak a helyszín előtt parkoló sportautókra. A lángok között egy Lamborghini és egy McLaren is megsérült.

Fotó: Képernyőfotó/YouTube

Lángba borult sportautók

A támadás augusztus 19-én, szerda este fél 9 körül történt a birminghami Sparkbrook városrészben, a Highgate Roadon található Royal Shalimar rendezvényhelyszín előtt. A vendégek éppen az esküvői vacsorát fogyasztották, amikor öt Molotov-koktélt dobtak a helyszínre.

Három a járdán, az emberek közelében csapódott be, további kettőt pedig a luxusautók felé hajítottak.

A beszámolók szerint egy Lamborghini és egy McLaren is lángra kapott. A pontos modelleket és az autók értékét nem közölték, így a kár összege egyelőre nem ismert.

A biztonsági kamerák felvételein három, feketébe öltözött ember látható az út túloldalán. Egyikük három Molotov-koktélt dobott a helyszín felé, majd egy másik támadó az autókhoz ment.

A felvételeken úgy tűnik, újabb palackot hajított el, vagy üzemanyagot öntött a már égő tűzre, amitől hatalmas lángok csaptak fel.

A vendégek közül többen menekülni kezdtek, mások viszont megpróbálták elrúgni a lángoló palackokat az autók közeléből. Volt, aki beült a járművébe, hogy elhajtson vele.

Egy kisbaba is csak néhány méterre volt

A támadás különösen veszélyes volt, mert több palack közvetlenül a vendégek közelében landolt. Egy kisbaba mindössze néhány méterre volt az egyik becsapódási helytől.

Egy fiatal férfi az egyik Molotov-koktélt még azelőtt elrúgta, hogy az begurulhatott volna az egyik autó alá.

A helyszín dolgozói gyorsan közbeléptek, és tűzoltó készülékekkel eloltották a lángokat, még a tűzoltók kiérkezése előtt.

Fahim Kayani, a Kashmir Co-ordination Committee elnöke szerint mindenki igyekezett megőrizni a nyugalmát, de a történtek könnyen sokkal súlyosabb következményekkel járhattak volna.

A rendőrség szerint a három támadó a közeli Mole Street felé menekült, majd egy fehér Volkswagen Golfba szállt be. A West Midlands Police szemtanúk jelentkezését várja, és vizsgálja a biztonsági kamerák felvételeit. A támadásban a jelenlegi információk szerint senki sem sérült meg.