Lerohant a rendőrség egy Starbucksot, ez áll a háttérben

A dél-koreai rendőrség razziát tartott a Starbucks helyi képviseletének központjában egy olyan vitatott marketingkampány ügyében indított nyomozás részeként, amelyet az 1980-as évekbeli demokráciapárti mozgalmak meggyalázásaként értelmeztek.

Lerohanta a rendőrség a Starbucks dél-koreai főhadiszállását. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Lerohanta a rendőrség a Starbucks dél-koreai főhadiszállását

A nyomozók még kedden kutatták át a Starbucks dél-szöuli központját. A rendőrség tegnapi közleményében további részleteket nem közölt, de a helyi média jelentése szerint az egyenruhásokat a kávéházlánc vezetőinek lakásaiba is kiküldték.

A Starbucks azután váltott ki lakossági felháborodást, hogy az „SS Tank” elnevezésű rozsdamentes acél termosz-sorozatát úgy próbálta népszerűsíteni, hogy május 18-át „Tank Nappá” nyilvánította.

Ez a dátum az 1980-as demokráciapárti felkelés évfordulója Kwangju városában, amelyet Dél-Korea akkori, hadsereg által támogatott uralkodói brutálisan levertek.

A kampányban a „Csapj oda az asztalra!” szlogent is használták, amelyet sokan egy hírhedt 1987-es rendőrségi közleményre való utalásként értelmeztek. Az akkori hatóságok ezzel próbálták meg eltussolni Park Dzsongcshol diákaktivista kínzás általi halálát.

A lakossági felháborodás hatására a Starbucks Korea 67,5%-os részesedését birtokoló Shinsegae Group órákon belül leállította a kampányt. Emellett elbocsátották a Starbucks Korea vezérigazgatóját is. Csung Jongdzsi, a Shinsegae elnöke később a televízióban kért bocsánatot.

A Starbucks Korea június 22-én korábban bezárta az összes üzletét országszerte a kötelező történelmi és társadalmi érzékenyítő tréning miatt. A rendőrségi nyomozás a kvangjui megtorlás áldozatainak hozzátartozói által benyújtott feljelentések nyomán indult meg. A hivatalos feljegyzések szerint a megtorlás körülbelül 200 halálos áldozatot követelt - írta az AP News.