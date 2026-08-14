Forró tea ömlött a péniszére a Starbucksban, maradandó sérülései miatt perli a céget

Egy 63 éves olaj- és gázipari vezető beperelte a Starbucksot, mert állítása szerint egy billegő asztal miatt forró tea ömlött az ölébe és a nemi szervére. Vladimir Podlipskiy szerint az eset 2024 augusztusában történt egy San Diegó-i üzletben, ahol kollégáival találkozott – írja a Dexerto.

Forró tea ömlött egy férfi ölébe és nemi szervére egy Starbucksban, most pedig milliós kártérítést követel a kávézólánctól.

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A Starbucks tagadja a vádakat

A kereset szerint egy alkalmazott többször is arra kérte, hogy húzza közelebb a székét az asztalhoz, amely a férfi állítása alapján instabil és hibás volt. A tea állítólag nem megfelelően rögzített fedéllel érkezett, majd hirtelen kiborult.

Podlipskiy égési sérüléseket és maradandó károsodást szenvedett, emellett súlyos idegkárosodásra és lelki traumára is panaszkodott.

Ügyvédje, Nick Rowley szerint a baleset tartós elváltozásokat és szexuális problémákat is okozott.

Az áldozat kártérítést követel a vállalattól, az összegről azonban a tárgyaláson dönthetnek.

A Starbucks vitatja a felelősségét, és arra hivatkozott, hogy Podlipskiy nem feltétlenül tett meg mindent a sérülései enyhítése érdekében, például nem kért időben megfelelő orvosi ellátást.

A férfi ügyvédje, Nick Rowley korábban egy másik hasonló esetben is képviselt egy sérültet, aki 50 millió dolláros (15,6 milliárd forintos) kártérítést kapott, miután 2020-ban egy Starbucksból származó forró ital ömlött az ölébe.

Nem ez az egyetlen botrány, amely mostanában a Starbucks körül kialakult: Dél-Koreában a rendőrség razziát tartott a cég helyi központjában egy vitatott marketingkampány miatt.