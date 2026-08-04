Elképesztő összeget fizetnének Steve Jobs egyik aláírt Apple-névjegykártyájáért

Egyre magasabbra szökik a licit Steve Jobs egyik dedikált Apple-névjegykártyájára: az aukción már 85 598 dollárnál (közel 30 millió forintnál) jár az ajánlat, miután eddig 18 licit érkezett rá.

Steve Jobs

Fotó: JOHN G. MABANGLO / AFP

Ritka relikvia, amelyért versengenek a gyűjtők

A körülbelül 1983-ban készült névjegykártyán Steve Jobs az Apple Computer igazgatótanácsának elnökeként szerepel, és saját kezű aláírása is látható rajta. A relikvia a legmagasabb, PSA Gem Mint 10 minősítést kapta, ami tovább növeli az értékét.

Az árverést szervező RR Auction szerint

rendkívül kevés, ebből az időszakból származó, hitelesített és dedikált Apple-névjegy létezik.

Steve Jobs ráadásul köztudottan ritkán adott autogramot, ezért az aláírásával ellátott tárgyak különösen keresettek a gyűjtők körében.

Egy Steve Jobs által aláírt Apple-névjegykártya az aukció egyik legnagyobb szenzációja

Fotó: RR Auction

Több mint 200 Apple-különlegesség kerül kalapács alá

A névjegykártya a „Steve Jobs & the Computer Revolution: The Apple 50th Anniversary Auction Part Two” árverés egyik legértékesebb darabja, ahol több mint 200 ritka Apple-relikviára lehet licitálni.

A tételek között szerepel

egy prototípus „Stealth iPod”, egy aktatáskás Apple-1 számítógép, egy eredeti Apple Lisa, egy bontatlan első generációs iPhone, valamint Steve Jobs által aláírt, 1976-os Apple-csekkek is.

Az árverés augusztus 20-án zárul, így a szakértők szerint a dedikált névjegykártya végső ára még jóval magasabbra emelkedhet.