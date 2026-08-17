Rejtélyes tünetek jelentkeztek a fürdőzőknél, több strandot is lezártak Spanyolországban

Négy strandon rendeltek el fürdési tilalmat a spanyolországi Costa del Sol egyik népszerű üdülőhelyén, Benalmádenában, miután több fürdőzőnél bőrirritáció jelentkezett.

Strandokat zártak le Spanyolországban, miután turistáknál bőrirritáció jelentkezett. A tengervizet vizsgálják, fürdési tilalom van érvényben. Fotó: FRANK FELL / Robert Harding RF

Bőrirritáció miatt négy strandon tilos fürdőzni Spanyolországban

Elsőként a Santa Ana strandon húzták fel a piros zászlót, majd rövidesen Bil-Bil, Arroyo de la Miel és Los Melilleros partszakaszán is életbe lépett a fürdési tilalom. A helyi önkormányzat arra kérte a nyaralókat, hogy tartsák be a figyelmeztetéseket.

A rejtélyes bőrirritáció mintegy húsz embert érintett. A pontos okot még vizsgálják, a vízminőségi ellenőrzések eredményeit pedig egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Két másik benalmádenai strandon medúzák miatt sárga zászlót húztak fel. A hatóságok továbbra is azt kérik minden turistától, hogy a piros zászlóval jelzett helyeken ne menjenek a tengervízbe – számolt be a Daily Mail.

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