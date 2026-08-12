Stroke-ot kapott a négyéves kislány, az orvosok szerint egy gyakori betegség állhat a háttérben

A négyéves Olivia Elliot egyik reggel hányással és erős fejfájással ébredt, édesanyja pedig először azt hitte, hogy csak egy egyszerű betegséget kapott el. A stroke azonban hamarosan nyilvánvalóvá vált, amikor a kislány elvesztette az egyensúlyát, nem tudta megfogni édesanyja kezét, később pedig a beszéde is elmosódott és arca egyik oldala lebénult. Az orvosok szerint a súlyos állapot hátterében egy hónapokkal korábban elkapott bárányhimlő után kialakult gyulladás állhatott.

Stroke-ot kapott egy négyéves kislány, hónapokkal korábban bárányhimlős volt Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Hónapokkal korábban bárányhimlős volt

Az orvosok CT- és MRI-vizsgálatokat, vérvizsgálatot és gerinccsapolást is végeztek. Ezek alapján megállapították, hogy Olivia stroke-ot kapott, és az egyik fő, az agyat ellátó artériájában súlyos gyulladás alakult ki.

A szakemberek úgy vélik, hogy ezt a gyulladást a bárányhimlő vírusa válthatta ki. Olivia ugyanis 2024 decemberében, közvetlenül karácsony előtt kapta el a betegséget. Bár sok kiütése volt, komolyabb tüneteket nem tapasztaltak nála, és a család úgy gondolta, hogy könnyen átesett a fertőzésen.

A stroke csak körülbelül hat hónappal később következett be.

A kislány közel nyolc hetet töltött kórházban. Állapota antibiotikumos kezelés megkezdése után javulni kezdett, és az orvosok azt is megerősítették a családnak, hogy a stroke nem állt összefüggésben Olivia korábban diagnosztizált agyi bénulásával.

A rehabilitációt ugyanakkor nehezítette, hogy a kislánynak már korábban is voltak mozgásproblémái. Olivia a stroke előtt nem használt kerekesszéket, az iskolába visszatérve azonban egy ideig szüksége volt rá. Édesanyja kezdetben személyes segítőként is vele tartott.

A most ötéves Olivia jelenleg már önállóan jár otthon, az iskolában pedig járókeretet használ. Édesanyja szerint a korábbi években végzett gyógytorna sokat segített abban, hogy a kislány a stroke után is kitartóan folytassa a rehabilitációt.

„Soha nem panaszkodik. Egyszerűen folytatja. Nagyon erős és nagyon boldog kislány” – mondta Rebecca.

Az édesanya minden szülőt figyelmeztet

Rebecca szerint a történet egyik legfontosabb tanulsága, hogy a gyermekeknél jelentkező szokatlan tüneteket sem szabad félvállról venni. Olivia esetében kezdetben mindössze hányás és fejfájás jelentkezett, amelyek önmagukban nem feltétlenül utalnak stroke-ra.

Az édesanya ezért arra kéri a szülőket, hogy legyenek tisztában a stroke figyelmeztető jeleivel. A szakemberek által használt BE FAST rövidítés az egyensúlyzavar, a látás megváltozása, az arc egyik oldalának lebénulása, a kar gyengesége, a beszédzavar, valamint az azonnali segítségkérés fontosságára hívja fel a figyelmet.

Rebecca időközben alapítványt is létrehozott Olivia’s Steps Foundation néven, hogy fogyatékossággal élő gyermekek családjait segítse.

„A stroke bármely életkorban, bármikor megtörténhet” – figyelmeztetett az édesanya.