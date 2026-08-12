Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
betegség

Stroke-ot kapott a négyéves kislány, az orvosok szerint egy gyakori betegség állhat a háttérben

23 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy négyéves skót kislány egyik reggel hányással és erős fejfájással ébredt, édesanyja pedig először azt hitte, hogy csak egy egyszerű betegséget kapott el. Hamarosan azonban kiderült, hogy stroke áll a háttérben: a gyermek féloldali gyengeséget, beszédzavart és arclógást tapasztalt, és csaknem két hónapot töltött kórházban. Az orvosok szerint a súlyos állapotot egy hónapokkal korábban elkapott bárányhimlő után kialakult gyulladás okozhatta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
betegségstrokekislány

A négyéves Olivia Elliot egyik reggel hányással és erős fejfájással ébredt, édesanyja pedig először azt hitte, hogy csak egy egyszerű betegséget kapott el. A stroke azonban hamarosan nyilvánvalóvá vált, amikor a kislány elvesztette az egyensúlyát, nem tudta megfogni édesanyja kezét, később pedig a beszéde is elmosódott és arca egyik oldala lebénult. Az orvosok szerint a súlyos állapot hátterében egy hónapokkal korábban elkapott bárányhimlő után kialakult gyulladás állhatott.

Stroke-ot kapott egy négyéves kislány, hónapokkal korábban bárányhimlős volt
Stroke-ot kapott egy négyéves kislány, hónapokkal korábban bárányhimlős volt Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Hónapokkal korábban bárányhimlős volt

Az orvosok CT- és MRI-vizsgálatokat, vérvizsgálatot és gerinccsapolást is végeztek. Ezek alapján megállapították, hogy Olivia stroke-ot kapott, és az egyik fő, az agyat ellátó artériájában súlyos gyulladás alakult ki.

A szakemberek úgy vélik, hogy ezt a gyulladást a bárányhimlő vírusa válthatta ki. Olivia ugyanis 2024 decemberében, közvetlenül karácsony előtt kapta el a betegséget. Bár sok kiütése volt, komolyabb tüneteket nem tapasztaltak nála, és a család úgy gondolta, hogy könnyen átesett a fertőzésen.

A stroke csak körülbelül hat hónappal később következett be.

A kislány közel nyolc hetet töltött kórházban. Állapota antibiotikumos kezelés megkezdése után javulni kezdett, és az orvosok azt is megerősítették a családnak, hogy a stroke nem állt összefüggésben Olivia korábban diagnosztizált agyi bénulásával.

A rehabilitációt ugyanakkor nehezítette, hogy a kislánynak már korábban is voltak mozgásproblémái. Olivia a stroke előtt nem használt kerekesszéket, az iskolába visszatérve azonban egy ideig szüksége volt rá. Édesanyja kezdetben személyes segítőként is vele tartott.

A most ötéves Olivia jelenleg már önállóan jár otthon, az iskolában pedig járókeretet használ. Édesanyja szerint a korábbi években végzett gyógytorna sokat segített abban, hogy a kislány a stroke után is kitartóan folytassa a rehabilitációt.

„Soha nem panaszkodik. Egyszerűen folytatja. Nagyon erős és nagyon boldog kislány” – mondta Rebecca.

Az édesanya minden szülőt figyelmeztet

Rebecca szerint a történet egyik legfontosabb tanulsága, hogy a gyermekeknél jelentkező szokatlan tüneteket sem szabad félvállról venni. Olivia esetében kezdetben mindössze hányás és fejfájás jelentkezett, amelyek önmagukban nem feltétlenül utalnak stroke-ra.

Az édesanya ezért arra kéri a szülőket, hogy legyenek tisztában a stroke figyelmeztető jeleivel. A szakemberek által használt BE FAST rövidítés az egyensúlyzavar, a látás megváltozása, az arc egyik oldalának lebénulása, a kar gyengesége, a beszédzavar, valamint az azonnali segítségkérés fontosságára hívja fel a figyelmet.

Rebecca időközben alapítványt is létrehozott Olivia’s Steps Foundation néven, hogy fogyatékossággal élő gyermekek családjait segítse.

„A stroke bármely életkorban, bármikor megtörténhet” – figyelmeztetett az édesanya.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!