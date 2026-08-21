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Svájc

Hatalmas tűz pusztított egy svájci étteremben, öt embert még mindig keresnek - videó

23 perce
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Hatalmas tűz ütött ki egy többszintes épületben a svájci Thusisban, ahol az oltás közben a lépcsőház is összeomlott. Nyolc ember megsérült, közülük ketten súlyosan, öt embert pedig továbbra is keresnek. Svájcban 2025. december 31-én történt halálos tűz egy turistaparadicsomban.
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Svájctűzétterem

Hatalmas tűz ütött ki péntekre virradó éjszaka egy többszintes épületben a svájci Thusis településen. A lángoló házból 14 embernek sikerült kijutnia, nyolcan megsérültek, öt embert azonban továbbra is keresnek - írja a Blick.

svájc
Tűz a svájci épületben - Fotó: Képernyőkép

A Graubünden kantoni rendőrség közlése szerint nem sokkal éjfél után érkezett bejelentés a tűzről. Az elsődleges információk alapján a lángok az épület második emeletén csaptak fel, majd gyorsan továbbterjedtek.

A tűz következtében a lépcsőház összeomlott, ezért a mentés és az oltás is nehezebbé vált. A tűzoltóknak daru segítségével kellett megnyitniuk az épület tetejét. A helyszínen csaknem száz tűzoltó dolgozott.

Öt embert továbbra is keresnek a svájci tűz után

Az épületből 14 ember jutott ki. Közülük nyolcan megsérültek: ketten súlyosan, ketten közepesen, négyen pedig könnyebben. 

A sérülteket több kórházba, köztük Churba és Zürichbe szállították.

A hatóságok tájékoztatása szerint öt embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A helyszínen mentők, rendőrök és más szakemberek is dolgoznak, az érintettek és hozzátartozóik ellátásáról külön kríziscsapat gondoskodik.

A tűz keletkezésének okát a kantoni rendőrség az ügyészséggel közösen vizsgálja.

Gyásszal indult az év Svájcban

Ahogy az Origo több cikkben is beszámolt róla, újabb részletek láttak napvilágot a január eleji, halálos kimenetelű svájci tűzeset kapcsán. Túlélők vallomásai szerint a leégett szórakozóhely egyik tulajdonosa a káosz közepette elmenekült a helyszínről, miközben a klubban rekedt emberek menekülési lehetőségei erősen korlátozottak voltak.

A Le Constellation nevű éjszakai klubban pusztító tűz következtében 41 ember vesztette életét, további 115-en pedig megsérültek. 

 

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