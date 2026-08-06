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TikTok-sztár

26 évesen meghalt a népszerű TikTok-sztár

22 órája
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Mindössze 26 éves korában meghalt egy népszerű influenszer, akit több mint egymillióan követtek a TikTokon. Sydney Towle három éven át harcolt egy ritka epevezeték rákkal, életének utolsó időszakát is megosztotta követőivel.
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TikTok-sztárrákgyászhír

Sydney Towle-nál 2023-ban diagnosztizálták a kolangiokarcinómát, vagyis az epeutakat érintő ritka daganatos betegséget. A fiatal lány a kezelések teljes időszakát dokumentálta közösségi oldalain, ahol őszintén beszélt a műtétekről, a kemoterápiáról és a klinikai vizsgálatokban való részvételéről.

Sydney Towle, TikTok-sztár, 26 évesen meghalt
Sydney Towle mindössze 26 évesen halt meg
Fotó: Instagram/@sydneytowle

Emellett gyermekkori álmát is megvalósította, hogy modellként is karriert építsen: júniusban a Miami Swim Weeken megrendezett Post Swim és The Chemo Club bemutatóján a kifutóra is felvonult, az eseményről készült Instagram-bejegyzéséhez pedig azt írta: „Újabb álom vált valóra.”

Néhány nappal halála előtt bátyja, Austin Towle a TikTokon közölte, hogy húga hospice-ellátásba került. A bejegyzéshez egy olyan fotót is megosztott, amelyen családtagokkal és barátokkal együtt Sydney kórházi ágya mellett látható – írja a Page Six.

Halálhírét csütörtökön jelentették be Sydney Towle közösségi oldalain

A közleményhez egy hegycsúcson készült fotót mellékeltek, amelyen a következő szöveg szerepelt:

Nyugodj békében, Sydney Elizabeth Towle. Végtelen napsugár. Lány, testvér és oly sok ember barátja.

A bejegyzésben azt is írták: „Mindig nagyon fogunk szeretni, Sydney. Nagyon büszke vagyok arra, milyen keményen küzdöttél. Szeretlek.”

Austin Towle a gyászhírt saját TikTok-oldalán is megosztotta, melyhez azt írta: „Mindig nagyon foglak szeretni. A világ legjobb testvére voltál.”

A tragikus hír után követői és rajongói sorra fejezték ki részvétüket a családnak.

Többen inspiráló emberként emlékeztek Sydney Towle-ra, és azt írták, hálásak azért, hogy megosztotta velük a történetét és a betegséggel vívott küzdelmét.

Sydney Towle TikTok-oldalát több mint 1,1 millió ember követte.

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