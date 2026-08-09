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New York

Felborult egy hajó a New York-i Szabadság-szobor közelében, több utas a vízbe zuhant – videó

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Felborult egy hajó New York leghíresebb látványossága közelében, a baleset után több ember a vízbe zuhant, és nagyszabású mentőakció indult. A Szabadság-szobor közelében történt balesetben egy nőt és egy gyermeket válságos állapotban kellett kórházba szállítani.
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New YorkSzabadság-szoborhajóéletveszélybaleset

A balesetről szombaton este, helyi idő szerint 22:30 előtt érkeztek bejelentések. A hajó a Szabadság-szobor közelében borult fel, amelynek következtében több utas a vízbe zuhant.

Szabadság-szobor
A hajó a Szabadság-szobor közelében borult fel - Illusztráció
Fotó: Unsplash

A helyszínre rövid időn belül számos egységet riasztottak. A New York-i tűzoltóság (FDNY), a kikötői egységek, a búvárok és a légi egységek is részt vettek a mentésben.

A New York-i rendőrség (NYPD) búvárait szintén a vízben lehetett látni, amint a bajba jutott emberek kimentésén dolgoztak. A mentés során összesen több mint egy tucat embert sikerült kimenteni a vízből.

A rendőrségi források szerint egy nőt és egy gyermeket légi úton szállítottak kórházba, mindketten válságos állapotban voltak. Sajnos nem sikerült megmenteni az életüket, a kórházban mindketten meghaltak.

A helyszínről készült felvételeken több mentőhajó is látható volt a vízen, villogó fényekkel – írja a Daily Mail.

A baleset további részleteiről egyelőre nem közöltek információt.

138 éves New York-i Szabadság-szobor 

1885. június 17-én futott be New York kikötőjébe egy francia hadihajó különleges rakománnyal. A Szabadság-szobor darabjai több mint kétszáz ládában érkeztek meg az Egyesült Államokba, hogy később a világ egyik legismertebb műemlékévé álljanak össze.

 

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