Felborult egy hajó a New York-i Szabadság-szobor közelében, több utas a vízbe zuhant – videó

A balesetről szombaton este, helyi idő szerint 22:30 előtt érkeztek bejelentések. A hajó a Szabadság-szobor közelében borult fel, amelynek következtében több utas a vízbe zuhant.

A hajó a Szabadság-szobor közelében borult fel - Illusztráció

Fotó: Unsplash

A helyszínre rövid időn belül számos egységet riasztottak. A New York-i tűzoltóság (FDNY), a kikötői egységek, a búvárok és a légi egységek is részt vettek a mentésben.

A New York-i rendőrség (NYPD) búvárait szintén a vízben lehetett látni, amint a bajba jutott emberek kimentésén dolgoztak. A mentés során összesen több mint egy tucat embert sikerült kimenteni a vízből.

A rendőrségi források szerint egy nőt és egy gyermeket légi úton szállítottak kórházba, mindketten válságos állapotban voltak. Sajnos nem sikerült megmenteni az életüket, a kórházban mindketten meghaltak.

Boat overturns near Statue of Liberty as woman and child airlifted in critical condition and a dozen others rescued from water https://t.co/BWGa0fW0Ms — Daily Mail (@DailyMail) August 9, 2026

A helyszínről készült felvételeken több mentőhajó is látható volt a vízen, villogó fényekkel – írja a Daily Mail.

A baleset további részleteiről egyelőre nem közöltek információt.

138 éves New York-i Szabadság-szobor

1885. június 17-én futott be New York kikötőjébe egy francia hadihajó különleges rakománnyal. A Szabadság-szobor darabjai több mint kétszáz ládában érkeztek meg az Egyesült Államokba, hogy később a világ egyik legismertebb műemlékévé álljanak össze.