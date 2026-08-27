Súlyos szalmonellamérgezés terjed, már több 500 ember került kórházba

Közel 500 ember megbetegedett az Egyesült Királyságban egy importált tojáshoz köthető szalmonella miatt. A brit hatóságok közleménye szerint két új fertőzési gócot azonosítottak.

Közel 500 szalmonella esetet jelentettek az Egyesült Királyságban. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Közel 500 szalmonella esetet jelentettek az Egyesült Királyságban

Az Egyesült Királyság Egészségügyi Biztonsági Ügynöksége (UKHSA) a múlt héten 207 esetet jelentett. Ez a szám azóta 259-re emelkedett, a két új góccal együtt pedig 474-re. Két halálesetet is regisztráltak.

Néhány eset egy évvel ezelőttre nyúlik vissza, de mindegyik olyan baktériumtörzset érint, amely genetikailag szinte azonos, ami közös élelmiszerforrásra utal. A vizsgálatok folyamatban vannak, de az eddigi ismeretek alapján a szakértők szerint az érintettek azután betegedtek meg, hogy étteremben ettek, nem pedig az otthon készített tojástól.

Szalmonellafertőzéses eseteket más európai országokban is észleltek: Ausztriában 2, Belgiumban 15, Dániában 1, Franciaországban 4, Németországban 6, Hollandiában pedig 106 embernél.

A hollandiai vizsgálatok azonban inkább a csirkehússal, mintsem a tojással való összefüggésre utalnak.

Az Egyesült Királyságban a betegek több mint egyharmada - köztük néhány csecsemő és idős ember - kórházi ellátásra szorult.

A legtöbben azonban különösebb kezelés nélkül is felépülnek.

Míg a szalmonellafertőzés bármikor előfordulhat, az Egyesült Királyságban az aktuális járvány néhány specifikus, közel azonos genetikai klasztert érint, amelyeket t5.9411, t0.24068 és t5.9765 néven azonosítottak. A legtöbb esetet az elmúlt hetekben és hónapokban jegyezték fel, de a vizsgálatok egészen 2025 augusztusáig nyúlnak vissza. A megbetegedések többsége Angliában történt, azon belül is sok Londonban, valamint Yorkshire és Humber régiókban - írja a BBC.

Hogyan előzhetjük meg a szalmonellát, és mik a tünetek?

Az ételek alapos előkészítése és megfőzése, valamint a mosdóhasználat utáni és az élelmiszerek kezelése előtti kézmosás segíthet megelőzni a fertőzést.

A tünetek közé tartozik a gyomorgörcs, hasmenés, hányás vagy láz. Ezek általában a fertőzés után 12 és 72 óra között alakulnak ki.