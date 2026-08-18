A brit Egészségbiztonsági Ügynökség (UKHSA) vizsgálatot indított az ügyben, miután az elmúlt egy évben 207 megbetegedést azonosítottak. Az esetek többségét az elmúlt hetekben regisztrálták.

Szalmonella: egy ember meghalt, több mint kétszázan megbetegedtek Nagy-Britanniában

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Több mint hetven beteget kórházban kezeltek

A fertőzöttek több mint egyharmadának kórházi ellátásra volt szüksége. A betegek között csecsemők és 90 évesek is vannak, két embernél pedig súlyos véráramfertőzés alakult ki. A legtöbben azonban kezelés nélkül is felépülnek.

A 207 esetből 199-et Angliában regisztráltak, ezen belül 47-et Londonban, 38-at pedig Yorkshire és Humber térségében.

A fertőzés tünetei közé tartozik a hasi görcs, a hasmenés, a hányás és a láz. Ezek általában a fertőződést követő 12–72 órán belül jelentkeznek.

Az importált tojásokat vizsgálják

A hatóságok szerint az esetek egyazon szalmonellatörzshöz köthetők, ami szokatlan, mivel bár évente több ezer szalmonellás megbetegedést regisztrálnak az országban, ritkább, hogy egyetlen törzs rövid idő alatt ilyen sok embert betegítsen meg.

A vizsgálatok jelenlegi állása szerint a tojás fogyasztása jelenti a legerősebb kapcsolatot a megbetegedések között. A hatóságok kiterjedt járványügyi és élelmiszerlánc-vizsgálatot folytatnak annak megállapítására, pontosan honnan származhat a fertőzés.

Az érintett 24 esethez kapcsolódó vendéglátóhelyek közül több is importált tojást használt. A UKHSA ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre nincs azonosított kapcsolat a Nagy-Britanniában előállított tojások vagy baromfitermékek és a megbetegedések között.

A hatóságok szerint a lakosságra leselkedő kockázat jelenleg alacsony.

A megfelelő hőkezelés segíthet megelőzni a fertőzést

A szalmonella nyers vagy nem megfelelően átsütött húsban, baromfiban és tojásban is jelen lehet. A fertőzés kockázata jelentősen csökkenthető az élelmiszerek alapos hőkezelésével, valamint a megfelelő kézhigiéniával.

A brit Élelmiszer-biztonsági Ügynökség arra figyelmeztetett, hogy a tojást kezelőknek, illetve a tojáshéjjal vagy tojás csomagolásával érintkező személyeknek alaposan kezet kell mosniuk szappannal és vízzel.

A csecsemők, kisgyermekek, várandósok és idősek számára azt javasolják, hogy csak megfelelő minősítéssel rendelkező tojást fogyasszanak nyersen vagy lágyan elkészítve.