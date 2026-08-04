Extrém szárazság Angliában: egyszer sem esett eső júliusban Londonban

Egész Európa extrém szárazsággal küzd, és ebből Anglia sem marad ki, ahol aggasztó júliusi adatok jelentek meg. Míg az ország egyes részein a júliusi átlag csapadék 1%-a hullott le, addig a londoni Kew-i Királyi Botanikus Kertekben 0 mm csapadékot mértek.

Extrém szárazsággal küzd Anglia. Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Extrém szárazsággal küzd Anglia - több helyen csak júniusban volt csapadék

Miközben erdőtüzek tombolnak Európa nagy részén, az Egyesült Királyságnak a hőhullámok sajátos sorozatával kellett szembenéznie. Bár gyakran skatulyázzák be egy esős, nyirkos szigetnek, ehelyett most egy rendkívül forró és száraz szigetté vált.

Az idei hőhullámok rekordokat döntöttek: az Egyesült Királyságban május 26-án mérték az eddigi legmagasabb májusi hőmérsékletet, 35,1 °C-ot a londoni Kew-kertekben.

Azonban a rekordok folyamatosan dőlnek meg, a július várhatóan a legszárazabb hónap lesz, amit eddig mértek.

Kifejezetten Angliában, ahol az átlagos júliusi csapadékmennyiségének körülbelül 7 százalékát hullott le, míg Dél-Angliában mindössze 1 százaléka hullott le.

Mindezek ellenére nem ez volt a legaggasztóbb eredmény, ugyanis amióta a Kew-i Királyi Botanikus Kert elkezdte az időjárási adatok gyűjtését, most először egy teljes naptári hónapot jelentettek anélkül, hogy egyáltalán hullott volna csapadék. III. György király 1769-ben rendelte el egy csillagászati ​​obszervatórium építését Kew-ban, majd négy évvel később, 1873-ban elkezdődtek a napi időjárás-megfigyelések, ami azt jelenti, hogy több mint 150 év alatt most először mértek 0 mm csapadékot.

A kertekben mért csapadékmennyiség már korábban is visszaesett meglehetősen alacsony szintre: 1999 júliusában mindössze 2,5 millimétert, 1921 júliusában pedig 3,7 millimétert mértek.

A Dan's UK Weather Updates nevű időjárási blog elemzése szerint azonban most fordult elő először, hogy egy naptári hónapban 0 millimétert regisztráltak.

A Kew-kertek hivatalos jelentése még nem született meg, azonban a közeli Hogsmill időjárási állomás hivatalos feljegyzései szintén nulla csapadékot regisztráltak júliusban, az utolsó eső pedig egy elenyésző, 0,19 milliméteres mennyiség volt még június 27-én - írta a IFLScience.