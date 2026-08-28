Bizarr őrület terjed a TikTokon: beöltözött fiatalok rohannak végig a szcientológusok épületein

A Szcientológia Egyház épületeiben zajló Scientology speedrunning lényege, hogy a résztvevők megpróbálnak minél messzebbre jutni, mielőtt kikísérik őket. A különös TikTok-trend videói milliós nézettséget érnek el a közösségi médiában.

A Szcientológia Egyház Saint-Denis-ben található székháza (Fotó: AFP/Thomas Samson)

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Milliók nézik a Scientology speedrunning videóit

A jelenség tavasszal Los Angelesben kapott nagy lendületet. Az FTW/USA Today szerint a résztvevők úgy kezelik a kihívást, mint egy videojátékot: kinyitják az épületek ajtaját, berohannak, majd addig haladnak, amíg a biztonságiak meg nem állítják őket.

A Guardian májusi beszámolója szerint egy Swhileyy nevű tartalomkészítő egyik korai videója 90 millió megtekintést ért el, mielőtt törölték. A trend később egyre bizarrabbá vált: voltak, akik Jézusnak, Minionnak vagy dinoszaurusznak öltözve próbáltak bejutni, mások pedig a videók alapján az épületek belső elrendezését kezdték feltérképezni.

Miért éppen a Szcientológia Egyház?

A kihívás mögött az internetes nézettség mellett kíváncsiság és részben tiltakozó szándék is megjelenik. Az L. Ron Hubbard amerikai író által az 1950-es években alapított Szcientológia Egyházat korábbi tagok és kritikusok hosszú ideje vádolják erősen kontrolláló működéssel és visszaélésekkel. Az egyház ezeket az állításokat vitatja.

A Scientology speedrunning időközben az Egyesült Államokon kívül is elterjedt. A Guardian cikke szerint

az Egyesült Királyságban több száz fiatal próbált bejutni szcientológiai épületekbe. Ausztráliában Sydney-ben mintegy százan gyűltek össze egy épület előtt, a rendőrség feloszlatta a tömeget, két fiatalt pedig őrizetbe vettek.

Brisbane-ben szintén rendőri intézkedés történt, és két tinédzser ellen emeltek vádat.

A szcientológia kritikusai sem örülnek a trendnek

A jelenséget még az egyház több kritikusa sem támogatja. Leah Remini színésznő és korábbi tag szerint az ilyen akciók megerősíthetik azt az egyházon belüli elképzelést, hogy a külvilág veszélyes, és ezzel inkább nehezítik az érdemi kritikát. Alexander Barnes Ross brit aktivista pedig úgy véli, a speedrunok komolytalanná teszik a Szcientológia Egyházzal szembeni tiltakozást.