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Bizarr őrület terjed a TikTokon: beöltözött fiatalok rohannak végig a szcientológusok épületein

19 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Fiatalok rohannak be vallási épületekbe, miközben társaik videóra veszik, meddig jutnak, mielőtt a biztonságiak megállítják őket. A Szcientológia Egyház körül kialakult internetes kihívás már több országban elterjedt, és rendőri intézkedésekhez vezetett.
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A Szcientológia Egyház épületeiben zajló Scientology speedrunning lényege, hogy a résztvevők megpróbálnak minél messzebbre jutni, mielőtt kikísérik őket. A különös TikTok-trend videói milliós nézettséget érnek el a közösségi médiában.

Fiatalok rohanják meg a Szcientológia Egyház épületeit, miközben videóra veszik, meddig jutnak be. A jelenség miatt több országban rendőrök is intézkedtek.
A Szcientológia Egyház Saint-Denis-ben található székháza (Fotó: AFP/Thomas Samson)

Cikkünkből megtudhatja:

  • Mi az a Scientology speedrunning?
  • L. Ron Hubbard és a szcientológia
  • Miben hisznek a szcientológusok?
  • Miért kritizálják a Szcientológia Egyházat?

Milliók nézik a Scientology speedrunning videóit

A jelenség tavasszal Los Angelesben kapott nagy lendületet. Az FTW/USA Today szerint a résztvevők úgy kezelik a kihívást, mint egy videojátékot: kinyitják az épületek ajtaját, berohannak, majd addig haladnak, amíg a biztonságiak meg nem állítják őket.

A speedrunning kifejezés eredetileg azt jelenti, hogy valaki a lehető leggyorsabban próbál végigvinni egy videojátékot.

A Guardian májusi beszámolója szerint egy Swhileyy nevű tartalomkészítő egyik korai videója 90 millió megtekintést ért el, mielőtt törölték. A trend később egyre bizarrabbá vált: voltak, akik Jézusnak, Minionnak vagy dinoszaurusznak öltözve próbáltak bejutni, mások pedig a videók alapján az épületek belső elrendezését kezdték feltérképezni.

Miért éppen a Szcientológia Egyház?

A kihívás mögött az internetes nézettség mellett kíváncsiság és részben tiltakozó szándék is megjelenik. Az L. Ron Hubbard amerikai író által az 1950-es években alapított Szcientológia Egyházat korábbi tagok és kritikusok hosszú ideje vádolják erősen kontrolláló működéssel és visszaélésekkel. Az egyház ezeket az állításokat vitatja.

New Scientology speed run just dropped
by u/LegitimateMoney00 in PublicFreakout

A Scientology speedrunning időközben az Egyesült Államokon kívül is elterjedt. A Guardian cikke szerint

az Egyesült Királyságban több száz fiatal próbált bejutni szcientológiai épületekbe. Ausztráliában Sydney-ben mintegy százan gyűltek össze egy épület előtt, a rendőrség feloszlatta a tömeget, két fiatalt pedig őrizetbe vettek.

Brisbane-ben szintén rendőri intézkedés történt, és két tinédzser ellen emeltek vádat.

A szcientológia kritikusai sem örülnek a trendnek

A jelenséget még az egyház több kritikusa sem támogatja. Leah Remini színésznő és korábbi tag szerint az ilyen akciók megerősíthetik azt az egyházon belüli elképzelést, hogy a külvilág veszélyes, és ezzel inkább nehezítik az érdemi kritikát. Alexander Barnes Ross brit aktivista pedig úgy véli, a speedrunok komolytalanná teszik a Szcientológia Egyházzal szembeni tiltakozást.

Illuminated Scientology signage is displayed on the facade of the Church of Scientology building in Stuttgart, Baden-Wuerttemberg, Germany, on April 5, 2026. The building carries the organization's name and symbol on its exterior in the city center at night. (Photo by Michael Nguyen/NurPhoto) (Photo by Michael Nguyen / NurPhoto via AFP)
A szcientológiát L. Ron Hubbard amerikai író alapította az 1950-es években (Fotó: NurPhoto/Michael Nguyen)

Az egyház a Guardian Australiát arról tájékoztatta, hogy egyes résztvevők engedély nélkül hatoltak be az épületeibe, zavarták a működést, károkat okoztak és veszélyeztették a bent lévőket. Közlésük szerint az eseteket jelentették a hatóságoknak, és megerősítették a biztonsági intézkedéseket – írja a Guardian.

Cikkünkből többet megtudhat a Szcientológia Egyházról!

Mi a szcientológia?

A szcientológiát L. Ron Hubbard amerikai író alapította az 1950-es években. Tanításainak középpontjában az ember spirituális énje és fejlődése áll.

Az egyházban fontos szerepet kap az úgynevezett auditálás is. Ennek során egy auditor négyszemközti beszélgetéseken keresztül próbálja feltárni az ember problémáit és lelki sérüléseit. Kritikusok szerint a szervezet működésében jelentős szerepet játszanak a fizetős szolgáltatások is.

Miben hisznek a szcientológusok?

A szcientológia tanításai szerint az ember spirituális lény, aki több életen keresztül szerez tapasztalatokat, ezért a vallás a lélekvándorlásban is hisz. Hubbard tanításaiban földönkívüli lények és történetek is megjelennek.

A vallás egyik központi fogalma a thetan, amely az ember spirituális lényegéhez kapcsolódik. Hubbard azt állította, hogy tanításai több tízezer év bölcsességére épülnek, és módszereinek követésével az ember egyre magasabb spirituális szintre juthat.

Az Origón korábban beszámoltunk egy színésznőről, aki évekkel korábban kilépett a Szcientológia Egyházból. Elmondása szerint ezt követően az utcán is követték. Arról is beszélt, hogy ő még szerencsésnek tartja magát, mert mások a kilépés után akár családtagjaikat is elveszíthetik, ha rokonaik az egyházat választják helyettük. A színésznő szerint a szcientológia követőit nem őrülteknek, hanem áldozatoknak kell tekinteni.

 

 

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