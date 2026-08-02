"Tudom, hogy fiatalon fogok meghalni" – szemszárazsággal indult, ma már csak hónapjai vannak a 28 éves nőnek

Egyetlen diagnózis 180 fokos fordulatot jelenthet az életben. Jól tudja ezt az a fiatal nő is, aki épp akkor kapta meg álmai munkáját, amikor kiderült: halálos betegségben szenved. Szemszárazság volt az első tünet, később azonban újabbak, egyre aggasztóbbak jelentkeztek. Végül azonnal műteni kellett.

Szemszárazság volt az első tünet, amelyet újabbak követtek. Végül kiderült: Caoimhe rákos

Fotó: Facebook-videó

Az ír Caoimhe Jennings élete épp egyenesbe került: volt egy szerető párja, valamint munkát kapott, ami miatt kész volt Liverpoolból hazaköltözni Írországba. Boldogságát azonban eleinte apróságnak tűnő, később azonban egyre zavarba ejtőbb tünetek törték darabokra.

Szemszárazságnak indult, agytumort fedeztek fel

Az első tünet a szemszárazság volt, amin még a szemcsepp sem segített. Később váratlan memóriavesztései voltak: egyszer például egyszerűen elfelejtette, hogyan kell biciklizni. Akadt olyan is, hogy pár korty italtól lett feltűnően rosszul, olyannyira, hogy még a sima vizet sem tudta magában tartani. Akadt, amikor úgy ébredt fel, hogy az egész arca és a lábai is fel voltak dagadva. Egyre egyértelműbbé vált számára, hogy valami nagyon nagy baj van. Orvoshoz fordult, a vizsgálatok pedig vízfejűséget állapítottak meg nála. Olyannyira sok agyvelői folyadék gyűlt össze az agykamrákban, hogy azonnali műtétet rendeltek el.

Sajnos azonban ezzel nem értek véget a mindössze 28 éves Caoimhe megpróbáltatásai: kiderült ugyanis, hogy az agyában egy hatalmas tumor van, ami ráadásul úgy helyezkedik el, hogy eltávolítani sem lehet. Ráadásul tavaly októberben kimondták a lehető legkegyetlenebb diagnózist: a tumor halálos, a fiatal nőnek pedig mindössze hónapjai lehetnek hátra.

"Amikor megkérdeztem, milyen élettartamom lehet, azt mondták, hónapok, nem évek. A kemoterápia ekkor már nem segített, és noha a sugárkezelés sem csökkentheti már a tumor méretét, adhat némi plusz időt" – magyarázta a fiatal nő, aki ezt követően a párjával úgy döntött: egybekelnek. Az esküvőt idén januárban tartották, Caoimhe pedig azóta igyekszik a lehető legtöbbet kihozni az életéből, bármennyi is legyen neki hátra. Noha a tumor mérete csökkenni kezdett, úgy él, hogy bármelyik nap lehet az utolsó – írja a The Sun oldala.

Igyekszem pozitív maradni. Ahhoz képest, hogy mi volt tavaly, nincsenek fájdalmaim. Bizarr módon szerencsésnek érzem magam összehasonlítva azokkal, akik hasonló helyzetben vannak. Van egy csodálatos férjem, egy támogató családom, aki nem mond le rólam, nagyszerű rokonaim, akik mindent megtennének értem. Tudom, hogy fiatalon fogok meghalni, de nem fogadon el, hogy hónapjaim vannak hátra – évekért imádkozom

– jelentette ki.