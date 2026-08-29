Megsemmisítette a szeptember 11-i terrortámadások fő vádlottjának 2007-es vallomását egy hadbíró

Megsemmisítette Kálid Sejk Mohamed korábbi vallomását a 2001. szeptember 11-i terrortámadások előkészítéséről a pert előkészítő amerikai hadbíró pénteken, írta a New York Post. A napilap tisztségviselőkre hivatkozva azt írta, hogy Michael A Schrama bíró döntése értelmében a terrorcselekmények értelmi szerzőjének tartott Mohamed 2007-ből származó vallomását nem önként tette, így az nem vehető figyelembe a vádeljárás során, és el kell távolítani a peranyagból.

Szeptember 11-i terrortámadások: ekkor lesz Kálid Sejk Mohamed első tárgyalási napja

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Szeptember 11-i terrortámadások: később lesz Kálid Sejk Mohamed első tárgyalása

A bíró a héten 2028 június 5-re tűzte ki Kálid Sejk Mohamed és három vádlott-társának első tárgyalási napját. Az ügyészség eredetileg 2027-re szerette volna, hogy tárgyalási szakaszba lépjen a 25 évvel ezelőtti terrortámadás büntetőügye, ami a bíró szerint túlságosan rövid időt hagyott volna az előkészítésre.

A 2007-ben, a guantanamói amerikai támaszpont különleges börtönében tett vallomás érvénytelenítése tovább nehezítheti a vádeljárást, amit az elmúlt években Mohamed vádalkuja, majd annak bírósági érvénytelenítése is késleltetett, írja az MTI.