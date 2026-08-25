9/11: újabb áldozatot sikerült azonosítani csaknem 25 évvel a terrortámadások után

Csaknem 25 évvel a 2001. szeptember 11-ei terrortámadások után azonosították a World Trade Center egyik áldozatát egy új, áttörést jelentő genetikai módszer segítségével. A New York-i főorvosszakértői hivatal (OCME) és a New York-i rendőrség nyomozóirodája ugyanis megerősítette, hogy a közelmúltban sikerült azonosítaniuk a World Trade Centerben meggyilkolt csaknem 3000 ember egyikét. A szakértők a DNS-vizsgálatot családfakutatással, igazságügyi genetikai genealógiával kombinálták. Ezekből derült ki, hogy az áldozat egy felnőtt nő volt. Családja nem járult hozzá, hogy a nevét nyilvánosságra hozzák. Ő a tragédia 1654. hivatalosan azonosított áldozata.

Csaknem 25 évvel a szeptember 11-ei terrortámadások után újabb áldozatot azonosítottak. Fotó: Pexels

Örömmel mondhatom, hogy új módszereket alkalmaztunk a World Trade Center áldozatainak azonosításában

– mondta Jason Graham, New York főorvosszakértője. Hozzátette: 25 év után ez az első alkalom, hogy egy új módszerrel, az igazságügyi genetikai genealógiával sikerült azonosítaniuk egy áldozatot. Mitöbb, a szakember szerint az új technológia áttörést jelenthet, hiszen még közel 1100 áldozat személyazonossága ismeretlen.

A World Trade Center elleni támadás az Egyesült Államok történetének legnagyobb tömeggyilkossága volt, és egyben a legösszetettebb igazságügyi azonosítási feladat is, amellyel valaha szembesültünk

– fogalmazott Graham kiemelve, az új technológiát nemcsak a szeptember 11-i áldozatok azonosítására használják majd, hanem olyan megoldatlan ügyek felderítésére is, amelyekre a hatóságok már hosszú ideje keresnek válaszokat.

Szeptember 11-ei terrortámadás: egyre több mindent tudni a végzetes nap halottjairól

Tavaly augusztusban további három szeptember 11-i áldozatot azonosítottak: Ryan Fitzgeraldot, Barbara Keatinget és egy meg nem nevezett felnőtt nőt. Fitzgerald 26 éves volt, és Manhattanben dolgozott a Fiduciary Trust valutaváltási részlegén. Keating pedig egy 72 éves nagymama volt, aki a Massachusetts állambeli Big Brothers Big Sisters szervezet vezetőjeként dolgozott - írja a People.