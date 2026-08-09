Szervdonorja öccséhez megy feleségül egy nő

Különleges szerelmi történet teljesedik be hamarosan az Egyesült Államokban. A Kentucky államban élő Brooklyn Dotson ahhoz a Noah Watershez megy feleségül, akinek bátyja több mint húsz évvel ezelőtt egy szervátültetéssel, pontosabban májdonorként mentette meg az életét.
Napokon múlt az élete: a szervátültetés volt az egyetlen megoldás
A Nieuwsblad cikkéből kiderül, hogy Brooklyn Dotson még kisgyermekként egy ritka májbetegségben szenvedett. Az orvosok közölték a szüleivel, hogy lányuk néhány napon belül meghalhat, ha nem találnak számára megfelelő májdonort.
A segítség végül az utolsó pillanatban érkezett. A donornak Michael Waters bizonyult, aki Noah Waters bátyja volt. A fiú már egészen fiatalon eldöntötte, hogy halála esetén felajánlja a szerveit.
Michael tízéves korában egy autóbalesetben életét vesztette, máját pedig a Kentuckyban élő Brooklyn kapta meg.
A beavatkozásnak köszönhetően sikerült megmenteni a kislány életét.
Barátságból szerelem lett
A szervátültetés után a Dotson és a Waters család között szoros kapcsolat alakult ki. Brooklyn így ismerte meg Michael öccsét, Noah-t.
A gyerekkori ismeretségből idővel barátság, majd szerelem szövődött.
A pár hamarosan összeházasodik, Noah pedig úgy érzi, bátyja önzetlen döntése nemcsak Brooklyn életét mentette meg, hanem az övét is örökre megváltoztatta.
Azt hiszem, valószínűleg tudta, mi a küldetése. Fogalmam sem volt róla, hogy húsz évvel később a bátyám fogja megmenteni a leendő feleségem életét
– mondta.
Brooklyn szerint Michael ajándéka tette lehetővé, hogy teljes életet élhessen.
Neki köszönhetően teljes életet élhetek, és remélem, hogy a lehető legméltóbban őrizhetem az emlékét
– nyilatkozta a sajtónak.
Miközben Brooklyn Dotson története reményt ad, egy másik májátültetés egészen tragikus fordulatot vett. Egy svéd édesanya ma már a rákkal küzd.