Szervdonorja öccséhez megy feleségül egy nő

Különleges szerelmi történet teljesedik be hamarosan az Egyesült Államokban. A Kentucky államban élő Brooklyn Dotson ahhoz a Noah Watershez megy feleségül, akinek bátyja több mint húsz évvel ezelőtt egy szervátültetéssel, pontosabban májdonorként mentette meg az életét.

Brooklyn Dotson és Noah Waters szerelme több mint húsz évvel egy életmentő szervátültetés után teljesedik be.

Fotó: X/Twitter

Napokon múlt az élete: a szervátültetés volt az egyetlen megoldás

A Nieuwsblad cikkéből kiderül, hogy Brooklyn Dotson még kisgyermekként egy ritka májbetegségben szenvedett. Az orvosok közölték a szüleivel, hogy lányuk néhány napon belül meghalhat, ha nem találnak számára megfelelő májdonort.

A segítség végül az utolsó pillanatban érkezett. A donornak Michael Waters bizonyult, aki Noah Waters bátyja volt. A fiú már egészen fiatalon eldöntötte, hogy halála esetén felajánlja a szerveit.

Michael tízéves korában egy autóbalesetben életét vesztette, máját pedig a Kentuckyban élő Brooklyn kapta meg.

A beavatkozásnak köszönhetően sikerült megmenteni a kislány életét.

❤️ GIRL SAVED BY ORGAN DONATION IS NOW MARRYING THE DONOR’S BROTHER



A Kentucky woman who was given just days to live as a baby is preparing to marry the brother of the 10-year-old boy whose donated liver saved her life more than two decades ago.



Brooklyn Dotson, of Letcher… pic.twitter.com/9QzR99mdZ4 — Abby Blabby (@abbyblabby11) August 5, 2026

Barátságból szerelem lett

A szervátültetés után a Dotson és a Waters család között szoros kapcsolat alakult ki. Brooklyn így ismerte meg Michael öccsét, Noah-t.

A gyerekkori ismeretségből idővel barátság, majd szerelem szövődött.

A pár hamarosan összeházasodik, Noah pedig úgy érzi, bátyja önzetlen döntése nemcsak Brooklyn életét mentette meg, hanem az övét is örökre megváltoztatta.

Azt hiszem, valószínűleg tudta, mi a küldetése. Fogalmam sem volt róla, hogy húsz évvel később a bátyám fogja megmenteni a leendő feleségem életét

– mondta.

Brooklyn szerint Michael ajándéka tette lehetővé, hogy teljes életet élhessen.

Neki köszönhetően teljes életet élhetek, és remélem, hogy a lehető legméltóbban őrizhetem az emlékét

– nyilatkozta a sajtónak.

Miközben Brooklyn Dotson története reményt ad, egy másik májátültetés egészen tragikus fordulatot vett. Egy svéd édesanya ma már a rákkal küzd.