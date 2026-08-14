Bombariadót okozott egy tűzoltóságon hagyott szexuális segédeszköz

Egy kilógó vezetékekkel ellátott, gyanús elektronikus eszköz miatt riasztották a rendőrség bombakereső egységét egy washingtoni tűzoltósághoz. A hatóságok azonban hamarosan meglepő felfedezést tettek: kiderült, hogy nem robbanószerkezet, hanem egy szexuális segédeszköz miatt volt szükség az intézkedésre – adta hírül a FOX5.
Gyanús csomagot hagytak a tűzoltóság mögött
Az eset szerda reggel, nem sokkal 7 óra után történt a Wisconsin Avenue NW egyik tűzoltóállomásánál. A rendőrségi jelentés szerint egy ismeretlen személy odalépett a D.C. Fire and EMS Engine 20 egyik munkatársához az épület mögött, majd
egy kék-fekete, kilógó vezetékekkel ellátott elektronikus tárgyat hagyott hátra.
A külseje miatt azonnal felmerült, hogy veszélyes szerkezetről lehet szó, ezért a Metropolitan Police Department bombakereső egységét és egy K-9-es egységet is a helyszínre küldték.
A szakemberek alaposan átvizsgálták a tárgyat, és végül megállapították, hogy nem jelent veszélyt.
A rendőrségi nyilvántartás szerint egy elektronikus szexuális segédeszközről volt szó.
Az incidens során senki sem sérült meg.