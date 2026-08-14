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szexuális segédeszköz

Bombariadót okozott egy tűzoltóságon hagyott szexuális segédeszköz

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Komoly riadalmat keltett egy gyanús elektronikus eszköz egy washingtoni tűzoltóállomáson. A bombakereső egység kivonult, ám hamar kiderült, hogy a veszélyesnek tűnő tárgy egy szexuális segédeszköz volt.
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szexuális segédeszközwashingtonbantűzoltóság

Egy kilógó vezetékekkel ellátott, gyanús elektronikus eszköz miatt riasztották a rendőrség bombakereső egységét egy washingtoni tűzoltósághoz. A hatóságok azonban hamarosan meglepő felfedezést tettek: kiderült, hogy nem robbanószerkezet, hanem egy szexuális segédeszköz miatt volt szükség az intézkedésre – adta hírül a FOX5.

szexuális segédeszköz
Egy tűzoltóság mögött hagyott, vezetékekkel ellátott gyanús eszköz miatt riasztották a bombakeresőket Washingtonban. A vizsgálat meglepő eredményt hozott: a tárgy egy szexuális segédeszköz volt (a kép illusztráció).
Fotó: KYLE MAZZA / AFP

Gyanús csomagot hagytak a tűzoltóság mögött

Az eset szerda reggel, nem sokkal 7 óra után történt a Wisconsin Avenue NW egyik tűzoltóállomásánál. A rendőrségi jelentés szerint egy ismeretlen személy odalépett a D.C. Fire and EMS Engine 20 egyik munkatársához az épület mögött, majd 

egy kék-fekete, kilógó vezetékekkel ellátott elektronikus tárgyat hagyott hátra.

A külseje miatt azonnal felmerült, hogy veszélyes szerkezetről lehet szó, ezért a Metropolitan Police Department bombakereső egységét és egy K-9-es egységet is a helyszínre küldték.

A szakemberek alaposan átvizsgálták a tárgyat, és végül megállapították, hogy nem jelent veszélyt. 

A rendőrségi nyilvántartás szerint egy elektronikus szexuális segédeszközről volt szó.

Az incidens során senki sem sérült meg.

 

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