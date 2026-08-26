Még csak 22 éves volt, rákkal diagnosztizálták a szoláriumrajongó lányt

Egy nő, aki saját bevallása szerint szoláriumfüggő volt, mindössze 22 évesen kapta meg a melanoma diagnózisát, miután ragaszkodott hozzá, hogy távolítsanak el egy gyanús anyajegyet. Ellie Shaw 19 éves korában kezdett szoláriumba járni, mert magabiztosabbnak akarta érezni magát.

A fiatal nő rengeteget szoláriumozott, már megbánta döntését

Fotó: BORIS HAMER/Pexels (Illusztráció)

Napi 15 percet töltött szoláriumban, bőrrákkal diagnosztizálták

Három éven keresztül szinte minden nap 15 percet töltött szoláriumban, annak ellenére, hogy tisztában volt a kockázatokkal. A most már 23 éves, Ketteringben (Northamptonshire) élő műszempilla-specialista a diagnózis óta nagyon megbánta ezt.

Nagyon függő voltam. Tudtam a kockázatokról, de figyelmen kívül hagytam őket, mert a szoláriumtól jól éreztem magam. Természetesen nagyon sápadt a bőröm, ezért szép barnaságot szerettem volna, és jobban akartam érezni magam a bőrömben. 2025 elején vettem észre a hátamon egy anyajegyet, amely sötétebb volt a többinél. Tudtam, hogy valami nincs rendben, ezért azonnal időpontot kértem az orvoshoz.

Az anyajegyen később pörk alakult ki. Ellie elmondása szerint az orvosok kezdetben megnyugtatták, hogy nincs miért aggódnia, ő azonban hallgatott a megérzésére, és ragaszkodott az anyajegy eltávolításához. Egy hónappal később, 2025 áprilisában közölték vele, hogy 1A stádiumú melanomája van. Az orvosok később azt mondták neki, hogy ha tovább várt volna, egészen másképp alakulhatott volna a helyzet, és akár azt is közölhették volna vele, hogy már csak két éve van hátra.

Amint a betegség túljut az első stádiumon, elkezdhet terjedni a szervezetben, és halálos lehet. Nagyon hálás vagyok, hogy kaptam még egy esélyt.

A diagnózis után Ellie-nek egy második műtétje is volt, amely során az eredeti anyajegy körül nagyobb területen távolítottak el szövetet, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy nem maradtak rákos sejtek.

A műtét után nagy heg maradt a vállán. Ellie most arra próbálja felhívni mások figyelmét, hogy egyáltalán ne járjanak szoláriumozni. Arra is biztat mindenkit, aki aggódik egy megváltozó anyajegy miatt, hogy hallgasson a megérzéseire - írja a Mirror.