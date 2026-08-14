Szteroidot szedett és vedelte az alkoholt, mégis elindult a testépítőversenyen - videó

Érdekes kísérletnek vetette alá magát egy férfi: hónapokon át szteroidokat használt és rengeteget ivott, miközben szinte egyáltalán nem edzett. Azt akarta kideríteni, vajon így is fel tud-e építeni látványos izomzatot. A válasz a versenyen megszületett: utolsó lett – írja a Dexerto.

Peter Mossfield arra volt kíváncsi, mi történik, ha a súlyzót kihagyja, a szteroidot viszont nem. Az alkoholt pedig inkább bőségesen adagolta mellé.

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Sör helyett jöhetett a vodka

Peter Mossfield a kísérlet kedvéért anabolikus szteroidokat használt, miközben a komolyabb edzést szinte teljesen kihagyta, az alkohollal azonban annál kevésbé spórolt: állítása szerint volt olyan időszak, amikor napi akár 24 italt is lehúzott. Ki tudja, talán a magyar valóságshow-sztár, Nagy Alekosz is megihlette, aki korábban maga vallotta be, hogy szteroidok segítségével gyúrta ki látványosan az izmait.

Peter Mossfield a nagy nap közeledtével azért már jobban figyelt a kalóriákra, így a sört vodkára és diétás üdítőre cserélte. Augusztus 8-án aztán színpadra állt a New York-i NPC East Coast Mecca Classic testépítőversenyen.

A piálás miatt a döntőről is lemaradt

A történet itt sem ért véget. Az előzsűrizés után Mossfield elhagyta a helyszínt, hogy igyon a döntő előtti többórás szünetben. „Mivel a felkészülés utolsó heteiben visszavett az alkoholfogyasztásból, állítása szerint kevésbé bírta az italt, és végül teljesen elvesztette az időérzékét.

Mire észbe kapott, már lekéste a döntőt és az egyéni pózolást is.

A mezőnyben végül utolsóként végzett, ennek ellenére úgy gondolta, hogy fizikuma akár az egyik legjobb is lehetett.

A verseny után abbahagyta a szteroidok használatát, és most végre elkezd rendszeresen edzeni. Azt szeretné kideríteni, hogy az edzés nélkül, teljesítményfokozó szerekkel megszerzett izomtömegből mennyit tud megőrizni immár naturálként.