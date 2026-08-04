Teljesen egészségesen ébredt fel egy nő, ebédidőre már kómában volt

Azon a reggelen, amikor majdnem meghalt, Jennifer Rose Goldman a szokásos módon ébredt, és teljesen jól érezte magát. A napot a szokásos rutinjával kezdte, meditációval és egy óra kick-box edzéssel, mielőtt munkába állt volna a családi ruházati vállalkozásban. Azonban az ebédidő már nem úgy telt, mint azt tervezte: mindössze 30 évesen váratlanul sztrókot kapott.

Teljesen váratlanul érte a sztrók a fiatalt (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Teljesen váratlanul érte a sztrók a fiatalt

2021 augusztusa volt, és Jennifernek közeledett a 31. születésnapja. A fitnesz és az egészség állt élete középpontjában. Szerette a túrázást, jógaoktatóként dolgozott, és a családi vállalkozás mellett létrehozott egy wellness aromaterápiás márkát is. Mégis semmi sem készíthette fel arra, ami ezután történt.

Emlékszem, hogy felkeltem, edzettem, meditáltam és bementem dolgozni. Aztán arra emlékszem, hogy nem éreztem jól magam, furcsa, zavart voltam, nem önmagam, és hogy az unokatestvérem meg az üzletvezető betessékeltek egy próbafülkébe, és ennyi

- idézte fel.

A New York-i Long Islandről származó nőnek nincs emléke arról, mi történt ezután. Az egész azzal kezdődött, hogy a beszéde értelmetlenné vált. Majd a földre rogyott, a hajába kapaszkodott, és képtelen volt beszélni, vagy a jobb oldalát mozdítani. A munkatársai felhívták édesanyját, Caryn Hirshleifert.

Telefonon keresztül hallottam. Gyötrelmes volt. Úgy hangzott, mintha egy bikát nyúztak volna, csak ez a szörnyű üvöltés volt

- idézte fel a hívást az édesanya.

Mire Caryn megérkezett az üzletbe már a mentősök is ott voltak. 10 percen belül bevitték a helyi kórházba, ahol egy idegsebész megerősítette, hogy súlyos állapotban van.

Azt mondta nekünk, hogy nem biztos benne, mi okozta az agyvérzést, de ha többszörös vérzésről van szó, akkor nem tudja megmenteni az életét. Nem tudtam feldolgozni. Jen tökéletes egészségnek örvendett.

10 perccel később az édesanya jó hírt kapott, megtudták menteni lánya életét. Jennifer, aki ekkorra már kómában volt, vérzéses sztrókot kapott a bal homloklebenyében, amit egy megrepedt kavernózus malformáció, egy szabálytalan ércsoport okozott. Az orvosok verseny futottak az idővel, hogy eltávolítsák a vért koponyájából, nehogy károsítsa az agyát, majd kiműtsék az ércsoportot.