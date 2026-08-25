Mindössze 3 évesen 8 mini sztrókot szenvedett el egy kisfiú

Az édesanya, aki azt hitte, hogy kisfiának csak zsibbadnak a végtagjai, vagy egyszerűen csak viccelődik, teljesen ledöbbent, amikor az orvosok közölték: a kisfiú valójában több mini sztrókot is elszenvedett. Cat Davies elmondta, hogy az első jelek annyira aprók voltak, hogy álmában sem gondolta volna, hogy egy életveszélyes állapotra utalnak.

Nem értették a szülők a tüneteket: kisfiúk 8 mini sztrókot kapott. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Nem értették a szülők a tüneteket: kisfiúk 8 mini sztrókot kapott

A 38 éves édesanya a berkshire-i Crowthorne-ból először 2025 októberében vette észre, hogy valami nincs rendben, amikor hároméves fia, Henry elkezdett furcsán nevetni, miközben unokatestvérével játszott. Emellett bizonytalanná vált a lábán, de az epizód csak néhány percig tartott, mielőtt kisfia állapota visszatért volna a normális kerékvágásba.

Azt hittem, zsibbadás vagy viccelődik. Csak egy-két percig tartott, ezért egyszerűen figyelmen kívül hagytam.

- mondta Cat.

A következő hetekben Henrynek még 1-2 hasonló epizódja volt, de ezek olyan gyorsan elmúltak, mint ahogy elkezdődtek. Azonban egy este az édesanya szembesült azzal, hogy valami nagyon nincs rendben.

Miközben Cat mesét olvasott Henrynek, észrevette, hogy a fiú nevet, pedig semmi vicces nem volt a könyvben. Amikor megpróbált felállni, hogy elérje a mennyezetről lógó játékrepülőt, nehezen tudta megtartani az egyensúlyát. Csupán pillanatokkal később a kisfiú testének jobb oldala elgyengült, és a szája sarka lekonyult. Mivel nem tudott beszélni, szokatlan morgó hangokat kezdett kiadni.

Ekkor ismertem fel a sztrók jeleit. Odakiáltottam a férjemnek: "Azt hiszem, sztrókja van."

A pár azonnal értesítette a segélyhívót, mielőtt Henryt a helyi kórházba szállították, majd később a Southampton Kórházba szállították. Az orvosok 24 óra alatt 23 vizsgálatot végeztek rajta, beleértve MRI-vizsgálatokat, vérvizsgálatokat és a szívének vizsgálatát. Az eredmények azt mutatták, hogy Henry átmeneti iszkémiás rohamai (TIA-k), más néven mini sztrókjai voltak, amelyeket az agyában lévő vérrögök okoztak.

Cat elárulta, hogy fogalma sem volt, hogy gyerekeknél is előfordulhat sztrók, és megdöbbentette a diagnózis.

Nem tudták, mi okozza őket. Én még azt sem tudtam, hogy gyerekek is kaphatnak sztrókot, pedig elég sok orvosi tudással rendelkezem.

Egy szakorvos azt feltételezte, hogy Henry hat hónappal korábbi bárányhimlő-fertőzése lehetett a kiváltó ok, bár a tesztek nem találtak a vírus nyomait. Sőt, a kisfiúnak ugyanazon a héten kellett volna megkapnia a bárányhimlő-oltást, amikor diagnosztizálták.

Az ember nem tud nem arra gondolni, hogy mi lett volna, ha… Ha egyszerűen csak gyorsabban megkapjuk az oltást, vagy nem visszük bölcsődébe aznap, semmi sem történt volna.

A most négyéves Henry a diagnózisa óta nem kapott újabb sztrókot, és szeptemberben kezdi az iskolát. Bár a vizsgálatok kimutatták, hogy nyolc szélütése volt, és némi agykárosodást is szenvedett, édesanyja szerint nem lehetne megállapítani róla - írta a Mirror.