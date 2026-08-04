Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter egy kommentben fúrta meg az M1 Híradó bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének megbízását

halál

Gyermekük talált rá a fiatal szülők holttestére – rejtélyes tragédia miatt nyomoznak Belgiumban

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Két fiatal szülő holttestére bukkantak egy belgiumi sorházban. A helyiek szerint a tragédiára az egyik gyermekük talált rá, a hatóságok még vizsgálják a halálesetek körülményeit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálbelgiumgyermektragédia

A 34 éves férfi és 30 éves felesége hétfő este vesztette életét brugge-i otthonában. A tragédia körülményeit egyelőre homály fedi, a hatóságok boncolást és toxikológiai vizsgálatot rendeltek el – olvasható a Nieuwsblad oldalán.

szülők
Otthonukban halt meg a két fiatal szülő – gyermekük találta meg őket (a kép illusztráció)
Fotó: MARIUS BURGELMAN / AFP

A belga ügyészség nyomozást indított, miután hétfő este holtan találtak egy fiatal házaspárt a belgiumi Brugge Sint-Pieters városrészében. A házaspár gyermekeikkel élt egy szociális lakónegyed egyik sorházában. 

A helyi beszámolók szerint a szülőkre az egyik gyermekük talált rá, majd riasztották a mentőket. 

A kiérkező egységek azonban már nem tudtak segíteni, mindkét felnőtt életét vesztette.

A halál oka egyelőre ismeretlen

A tragédia helyszínét a rendőrség lezárta, az ügyészség pedig azonnal vizsgálatot indított. A nyugat-flandriai ügyészség vizsgálóbírót is kirendelt az ügyben, a helyszínen igazságügyi orvosszakértő és bűnügyi technikusok dolgoztak.

A hatóságok közlése szerint jelenleg még nem ismert, mi okozta a pár halálát. 

Ennek tisztázására mindkét holttesten boncolást végeznek, emellett toxikológiai vizsgálatokkal is keresik a tragédia okát.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket. A vizsgálat eredményeitől várják a választ arra, mi vezetett a fiatal szülők halálához.

Egy másik sokkoló ügyben egy férfi közel három éven át titkolta édesanyja halálát. A holttestet egy nappaliban elhelyezett fagyasztóládában rejtette el, miközben rendszeresen felvette a nő nyugdíját.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!