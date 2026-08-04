Gyermekük talált rá a fiatal szülők holttestére – rejtélyes tragédia miatt nyomoznak Belgiumban

A 34 éves férfi és 30 éves felesége hétfő este vesztette életét brugge-i otthonában. A tragédia körülményeit egyelőre homály fedi, a hatóságok boncolást és toxikológiai vizsgálatot rendeltek el – olvasható a Nieuwsblad oldalán.

Otthonukban halt meg a két fiatal szülő – gyermekük találta meg őket (a kép illusztráció)

Fotó: MARIUS BURGELMAN / AFP

A belga ügyészség nyomozást indított, miután hétfő este holtan találtak egy fiatal házaspárt a belgiumi Brugge Sint-Pieters városrészében. A házaspár gyermekeikkel élt egy szociális lakónegyed egyik sorházában.

A helyi beszámolók szerint a szülőkre az egyik gyermekük talált rá, majd riasztották a mentőket.

A kiérkező egységek azonban már nem tudtak segíteni, mindkét felnőtt életét vesztette.

A halál oka egyelőre ismeretlen

A tragédia helyszínét a rendőrség lezárta, az ügyészség pedig azonnal vizsgálatot indított. A nyugat-flandriai ügyészség vizsgálóbírót is kirendelt az ügyben, a helyszínen igazságügyi orvosszakértő és bűnügyi technikusok dolgoztak.

A hatóságok közlése szerint jelenleg még nem ismert, mi okozta a pár halálát.

Ennek tisztázására mindkét holttesten boncolást végeznek, emellett toxikológiai vizsgálatokkal is keresik a tragédia okát.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket. A vizsgálat eredményeitől várják a választ arra, mi vezetett a fiatal szülők halálához.

Egy másik sokkoló ügyben egy férfi közel három éven át titkolta édesanyja halálát. A holttestet egy nappaliban elhelyezett fagyasztóládában rejtette el, miközben rendszeresen felvette a nő nyugdíját.