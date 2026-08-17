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krzysztof wętkowski

Ilyet még nem láttál: felavatták Európa legnagyobb szobrát – videó

1 órája
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Európa legmagasabb Szűz Mária-szobrát avatták fel egy lengyel kisfaluban. A Konotopie településén felállított monumentális betonalkotás 55,6 méter magas, vagyis nagyjából két emeletes busz hosszával haladja meg a riói Megváltó Krisztus szobrát.
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krzysztof wętkowskilengyelországszűz máriaszobor

A szobrot szombaton szentelte fel Krzysztof Wętkowski püspök, éppen Nagyboldogasszony ünnepén. Az avatási ceremónia során két helikopter rózsaszirmokat szórt a hatalmas, kitárt karú Szűz Mária-szoborra.

szűz mária-szobor
55 méteres Szűz Mária-szobor emelkedik egy lengyel falu fölé. Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Gigantikus Szűz Mária-szobor jelent meg egy lengyel mező közepén

A monumentális alkotás egy nagy koronán áll, és egy mezőn kapott helyet, távol Lengyelország nagyobb városaitól. A szobrot egy helyi milliomos házaspár finanszírozta.

A püspök a szertartáson arról beszélt, hogy sok mai ember csak a földre figyel, és önmagára összpontosít, miközben a szobor arra hívja fel a figyelmet, hogy „emeljük tekintetünket Isten és a menny felé”.

Az avatáson részt vett Lech Wałęsa, a kommunizmus elleni mozgalom egykori vezetője és Lengyelország első demokratikusan megválasztott elnöke is. Wałęsa egész politikai pályafutása során nyíltan vállalta katolikus hitét.

A Szűz Máriával kezdtem, és a Szűz Máriával fejezem be

 – mondta a 82 éves Wałęsa.

 

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