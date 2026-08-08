Heves tájfun csapott le Japánban: 14 ezer háztartás maradt áram nélkül, és 5 ember megsérült

A Dolphin tájfun helyi idő szerint szombaton lecsapott a japán Okinava prefektúrára, ahol öt ember megsérült, és 14 000 épületben szakadt meg az áramszolgáltatás, miközben Kína kikötőket és kompútvonalakat zárt le a vihar keleti partvidékre várható megérkezése előtt.

Kína és Tajvan is készül a tájfun érkezésére. Fotó: CAI KUANYUAN / XINHUA

A Japán Meteorológiai Ügynökség közlése szerint a vihar közép-európai idő szerint hajnali 4:00-kor mintegy 160 kilométerre északnyugatra volt az okinavai Kume-szigettől, és 15 km/h-s sebességgel haladt északnyugat felé.

Az okinavai prefektúra kormánya közölte, hogy öt idős ember szenvedett nem életveszélyes sérüléseket, közülük hárman a szél miatt estek el. A belföldi légitársaságok, az ANA és a Japan Airlines törölték a régióba tartó járataikat.

A tájfunban a maximális állandó szélsebesség elérte a 162 km/h-t, a széllökések pedig a 216 km/h-t. Japánban várhatóan Okinava és a Kagoshima prefektúrához tartozó Amami-sziget lesznek a leginkább érintett területek.

Kína és Tajvan is készül a tájfun érkezésére

A Kínai Országos Meteorológiai Központ közölte, hogy a Dolphin tájfun várhatóan vasárnap késő este és hétfő kora reggel között ér partot Kína keleti és déli partjainál, a legnagyobb valószínűséggel a Zhejiang tartománybeli Zhoushan városa és a Fujian tartománybeli Fuding városa között.

A vihar a középpontja közelében várhatóan 38-45 méter per szekundumos szeleket hoz magával. Az előrejelzések szerint az eső és az erős szél augusztus 12-ig érinti Kelet-Kínát, beleértve Sanghaj egyes részeit és a környező tartományokat is. Zhejiang keleti részének egyes területein több mint 600 mm eső is eshet a meteorológusok szerint.

Zhejiang a legmagasabb szintre emelte a part menti tájfunriasztást, leállította a kikötői műveleteket, és 162 személyszállító kompútvonalat függesztett fel. A zhejiangi Ningbo Lishe nemzetközi repülőtér közölte, hogy szombaton helyi idő szerint 23:30-tól leállítja a működését, és vasárnap minden járatot töröl.

Mindeközben Tajvanon a kormány tájékoztatása szerint a tájfun miatt 63 nemzetközi járatot töröltek. A hétvégén heves esőzések várhatók a sziget északi részein, bár a hatóságok szombatig nem rendeltek el evakuálást - írta a Reuters.