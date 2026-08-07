Több százezer embert menekítenek a tájfun elől Japánban

Több százezer embernek kellett elhagynia otthonát Japán délnyugati részén a közeledő Dolphin tájfun miatt. A lassan haladó vihar pénteken érte el a térséget, és heves esőzéssel, orkánerejű széllel, valamint magas hullámokkal fenyeget.

Tájfun

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Pusztító tájfun közelít Japánhoz, 500-nál is több repülőjáratot töröltek

A Japán Meteorológiai Ügynökség szerint a tájfun maximális tartós szélerőssége elérte a 144 km/órát, a széllökések pedig megközelítették a 200 km/órát - írja a Reuters.

Kagosima és Okinava prefektúrában csaknem 260 ezer embernek adtak ki evakuálási utasítást, miközben több mint 500 repülőjáratot töröltek. A Toyota kilenc gyárában is felfüggesztette a munkát.

A hatóságok szerint a tájfun Okinava felé haladva megőrizheti erejét, ezért egyes épületek megrongálódhatnak vagy akár össze is dőlhetnek. A heves esőzések miatt áradásokra is számítanak.

A vihar Kyúsú déli részét is érinti, köztük Kumamoto prefektúrát, ahol még mindig több mint 6700 ember tartózkodik evakuációs központokban a múlt heti, 7,1-es erősségű földrengés után. A térségben ráadásul a hőség is komoly gondot okoz, egyes helyeken 36 Celsius-fokot is mérhetnek.