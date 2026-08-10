Több mint egymillió embert evakuáltak Kínában a Dolphin tájfun miatt – videók

Több mint egymillió embernek kellett elhagynia otthonát Kelet-Kínában a Dolphin tájfun miatt, amely vasárnap érte el az ország partvidékét. A vihar először a kelet-kínai Csöcsiang tartományban, Jühuan térségében ért partot, majd mintegy egy órával később Vencsou városánál ismét elérte a szárazföldet – számolt be róla a BBC.

A Dolphin tájfun óránkénti 150 kilométeres széllel érte el Kelet-Kína partvidékét

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A meteorológiai hatóságok szerint a vihar maximális szélsebessége a partot éréskor elérte az óránkénti 150 kilométert. A kínai hatóságok a Dolphin érkezése előtt a legmagasabb fokozatú, vörös riasztást adták ki, hétfő reggelre azonban a rendszer trópusi viharrá gyengült.

A vihar jelentős fennakadásokat okozott a közlekedésben. Sanghajban mintegy 1400 repülőjáratot töröltek, több turisztikai látványosságot pedig bezártak. Az állami média felvételei szerint a város egyes részein üzlethelyiségeket öntött el a víz.

Csöcsiang tartományban nagyszabású evakuálást hajtottak végre. Vencsou térségében mintegy 900 ezer embert helyeztek biztonságba, és több mint ezer ideiglenes menedékhelyet nyitottak meg, Tajcsouban pedig mintegy 390 ezer embernek kellett elhagynia otthonát.

A Dolphin tájfun a kelet-kínai Csöcsiang tartományban található Jühuannál érte el a szárazföldet 2026. augusztus 9-én

Fotó: HUANG ZONGZHI / XINHUA

A tartományban egy kilencéves fiú eltűnéséről is beszámoltak, miután a víz a tengerbe sodorta. A kínai hatóságok halálos áldozatról egyelőre nem számoltak be.

A tájfun után további heves esőzések várhatók

A vihar Kína belső területei felé halad, a hatóságok azonban továbbra is özönvízszerű esőzésekre, áradásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztetnek. Az előrejelzések szerint Csöcsiang egyes részein a következő napokban 250–500 milliméter csapadék hullhat.

Hétfőn Santung, Honan, Hupej, Anhuj, Csiangszu és Csöcsiang tartományban, valamint Sanghajban is heves esőzésekre számítanak. A helyi hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy lehetőség szerint kerüljék a szabadtéri tevékenységeket.

A tengerparti Fucsien tartományban több tucat személyszállító kompjáratot függesztettek fel, és több mint száz tengeri építési projekt munkálatait állították le.

A kínai állami televízió, a CCTV szerint a Dolphin mintegy 6000 kilométert tett meg, mielőtt elérte Kínát, élettartama pedig több mint háromszorosa volt egy átlagos tájfunénak. A vihar korábban a Fülöp-szigeteken, Tajvan északi részén és a Japánhoz tartozó Okinaván is heves esőzéseket okozott.