Több ezer embert evakuáltak Kínában a tájfun okozta áradások miatt.

A Narra tájfun okozta heves esőzések miatti kiterjedt áradások kedden tovább súlyosbodtak Dél-Kínában: házak és üzletek kerülték víz alá, emberek ezreit kellett kitelepíteni, miközben egy másik viharrendszer Japán és Tajvan felé vette az irányt.
A kínai Kuanghszi régióban található Chongzuo hatóságai több mint 15 000 embert evakuáltak, miután a vízszint meghaladta a 2008-ban feljegyzett rekordmagasságot.
Az emelkedő árvíz miatt Kínának összesen 54 000 embert kellett áttelepítenie a régióban.
A Narra napok óta vesztegel a Dél-kínai-tenger északnyugati részén található Pejpu-öbölben, más néven Tonkini-öbölben, és rengeteg csapadékot zúdít Kuanghszira, valamint a szomszédos Hajnan és Kuangtung tartományokra. A heves esőzések várhatóan szerdáig fennmaradnak Vietnám és Dél-Kína egyes részein. Kuanghszi, Kuangtung, Hajnan és Fucsien területein felhőszakadásokra számítanak.
Chongzuoban egy folyó vize elöntötte a várost, a vízszint egyes épületek tetejét és az elektromos vezetékeket is elérte. A hatóságok hétfői közleményükben minden vállalkozást és turisztikai tevékenységet a szünetre köteleztek, és arra kérték a kitelepített lakosokat, hogy ne térjenek vissza a magas kockázatú területekre.
Újabb tájfun közelít Japán és Tajvan felé
Mindeközben a közepes erősségű Saudel tájfun Japán déli része és Tajvan északi része felé mozdult el, ahol várhatóan szórványos heves esőzéseket okoz.
Tajvan egy halottról és négy eltűntről számolt be egy másik, a sziget déli és keleti része felett örvénylő időjárási rendszer miatt. Míg a japán meteorológiai szolgálat pusztító széllökésekre figyelmeztetett, miközben a Saudel tájfun megközelítette az Okinava prefektúra délnyugati szigeteit, rendkívül erős szelet és viharos tengert okozva.
A Saudel várhatóan Tajvantól északra vonul el, és csütörtök késő estétől péntekig tartó esőzéseket hoz a sziget északi részére, bár az intenzitása az előrejelzések szerint fokozatosan gyengülni fog, és a viharos erejű szelek sugara is zsugorodik. Ugyanakkor a tájfun okozta csapadék időzítése és mértéke még bizonytalan - írta a Reuters.