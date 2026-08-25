A Narra tájfun okozta heves esőzések miatti kiterjedt áradások kedden tovább súlyosbodtak Dél-Kínában: házak és üzletek kerülték víz alá, emberek ezreit kellett kitelepíteni, miközben egy másik viharrendszer Japán és Tajvan felé vette az irányt.

Utak és otthonok kerültek víz alá az áradások miatt Kuanghszi régióban. Fotó: LIANG JIAJU / IC photo

A kínai Kuanghszi régióban található Chongzuo hatóságai több mint 15 000 embert evakuáltak, miután a vízszint meghaladta a 2008-ban feljegyzett rekordmagasságot.

Az emelkedő árvíz miatt Kínának összesen 54 000 embert kellett áttelepítenie a régióban.

A Narra napok óta vesztegel a Dél-kínai-tenger északnyugati részén található Pejpu-öbölben, más néven Tonkini-öbölben, és rengeteg csapadékot zúdít Kuanghszira, valamint a szomszédos Hajnan és Kuangtung tartományokra. A heves esőzések várhatóan szerdáig fennmaradnak Vietnám és Dél-Kína egyes részein. Kuanghszi, Kuangtung, Hajnan és Fucsien területein felhőszakadásokra számítanak.

Chongzuoban egy folyó vize elöntötte a várost, a vízszint egyes épületek tetejét és az elektromos vezetékeket is elérte. A hatóságok hétfői közleményükben minden vállalkozást és turisztikai tevékenységet a szünetre köteleztek, és arra kérték a kitelepített lakosokat, hogy ne térjenek vissza a magas kockázatú területekre.

Több ezer embert evakuáltak Kínában a tájfun okozta áradások miatt. Fotó: ZHOU HUA / XINHUA

Újabb tájfun közelít Japán és Tajvan felé

Mindeközben a közepes erősségű Saudel tájfun Japán déli része és Tajvan északi része felé mozdult el, ahol várhatóan szórványos heves esőzéseket okoz.

Tajvan egy halottról és négy eltűntről számolt be egy másik, a sziget déli és keleti része felett örvénylő időjárási rendszer miatt. Míg a japán meteorológiai szolgálat pusztító széllökésekre figyelmeztetett, miközben a Saudel tájfun megközelítette az Okinava prefektúra délnyugati szigeteit, rendkívül erős szelet és viharos tengert okozva.

A Saudel várhatóan Tajvantól északra vonul el, és csütörtök késő estétől péntekig tartó esőzéseket hoz a sziget északi részére, bár az intenzitása az előrejelzések szerint fokozatosan gyengülni fog, és a viharos erejű szelek sugara is zsugorodik. Ugyanakkor a tájfun okozta csapadék időzítése és mértéke még bizonytalan - írta a Reuters.