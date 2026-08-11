Tovább pusztít Kínában a Dolphin tájfun: már az ország középső részén is teljes készültségben vannak

A Dolphin tájfun kedden egyre mélyebbre kezdett hatolni Kína belseje felé, Hupej tartományig, ami turisztikai területek lezárását és építési projektek felfüggesztését eredményezte, mivel az időjárás-előrejelzők a tartomány hegyvidéki északnyugati részén várható extrém esőzések veszélyére figyelmeztettek.
Tovább pusztít Kínában a Dolphin tájfun
A Dolphin, az idei év legerősebb tájfunja, szokatlanul ellenálló viharrendszert hozott létre, amely közel 6000 km-t tett meg, mielőtt a hétvégén partra ért, elárasztva az ország keleti partvidékét, és magával hozva egy hatalmas felhőzetet.
Hupej tartományt, amely jelentős autóipari és high-tech elektronikai gyártó központ, és több mint 58 millió embernek ad otthont, a múlt hónapban két ritka tornádó sújtotta a Maysak tájfun nyomán, amely legalább 11 ember halálát okozta.
Kedden a Nemzeti Meteorológiai Központ megújította a másodfokú riasztást a heves esőzések miatt, Hupej északnyugati részén pedig akár 250 mm eső is várható 24 óra alatt. A hatóságok riasztást adtak ki többek között Xiangyang, Huanggang és Suizhou városokra, az áradások és földcsuszamlások fokozott kockázatára hivatkozva.
A tartomány festői területein ideiglenes lezárásokat jelentettek be, köztük a népszerű Három-szurdok-vízerőmű turisztikai területen Yichangban. A folyamatban lévő 107 nagyobb autópálya- és víziút-építési projektből pedig 26-ot felfüggesztettek.
Peking is készül a viharokra
A Dolphin periférikus légáramlatának emelkednie kell, amikor Hupej nyugati régiójának hegyeivel találkozik, ami a csapadékmennyiség többszörösére fokozódását okozza - magyarázta Wang Xiaoling, Hubei tartományi meteorológiai megfigyelőközpontjának igazgatóhelyettese. A szomszédos Honan tartományban a hatóságok harmadfokú villámárvízriadót adtak ki, mivel a vihar továbbra is észak felé tereli a nedvességet.
A vihar hatása egészen Pekingig is érezhető lesz, Hupejtől több mint 1000 km-re északra. A főváros külvárosában négy kerület aktiválta az első szintű árvízvédelmi intézkedéseket, mivel a város arra számít, hogy az éves csapadékmennyiség több mint egyharmada várhatóan 24 óra alatt lehullik kedden késő este.
Japánt sem kíméli a extrém időjárás. A szigetország földcsuszamlásokra, áradásokra és erős szélre is készül, miután a Japán Meteorológiai Ügynökség közölte, hogy a Chan-hom tájfun kedden később áthaladhat szárazföldjén - írt a Reuters.