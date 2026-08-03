Kétszer is legyőzte a rákot a nagymama, majd egy bűnöző támadása követelte az életét

Egy kétszeres ráktúlélő arizonai nagymamát gyilkolt meg egy visszaeső bűnöző egy brutális támadás során. A 61 éves Susan Gehrke belehalt a sérüléseibe, miután július 24-én tucsoni otthona előtt olyan erősen megütötték, hogy a műfogsora is kirepült.

Egy értelmetlen támadás követelte a nagymama életét. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Egy értelmetlen támadás követelte a nagymama életét

Az ügyészek jelentése szerint a 27 éves Dahseir Edward Jefferson azért támadt Gehrkére, mert a nő megpróbálta megvédeni egy barátját, akit Jefferson egy teljesen találomra választott, indíték nélküli támadás során bántalmazott.

A bírósági íratok szerint a nagymama barátja segítségére sietett, amikor Jefferson eszméletlenre ütötte. Gehrke hátrafelé esett és beverte a fejét. Végül kritikus állapotban szállították kórházba, ahol sürgősségi műtétet hajtottak végre rajta agyvérzés miatt.

Bár lélegeztetőgépre helyezték, július 29-én belehalt a sérüléseibe. Jeffersont most másodfokú gyilkossággal vádolják.

Egy helyi adománygyűjtő oldal szerint Gehrke kétszer győzte le a rákot, és éppen a saját nyugdíjas búcsúztató buliját tervezte, amikor meghalt.

Egy szeretettel, melegséggel és életerővel teli életet rabolt el egy értelmetlen erőszakos cselekmény. Miután kétszer is legyőzte a rákot, az életét egy olyan erőszakos egyén oltotta ki, aki korábban már volt büntetve erőszakos bűncselekmények miatt

- olvasható az oldalon.

A család elmondása szerint a kórházban fel sem lehetett ismerni a nőt súlyos sérülései miatt. Unokája, Frankie Zills egy interjúban feltette a kérdést: "Hány ártatlan embernek és családtagnak kell még odavesznie, mire az állam rájön, hogy az ilyen embereket nem lehet rehabilitálni?"

Az állami büntetés-végrehajtási intézet adatai szerint Jeffersont 2021-ben minősített rablás és minősített rablási kísérlet miatt bűnösnek találták. Azon a februáron öt év börtönbüntetésre ítélték, majd 2024 októberében szabadult.

Fogsága alatt elkövetett számos fegyelmi vétsége, többek között rendbontást, fegyverbirtoklást, biztonsági vagy védelmi eszközök rongálását, valamint kábítószer-fogyasztáshoz szükséges eszközök birtoklását - írta a Daily Mail.