Fejszékkel támadtak a mentősökre egy erdélyi faluban, mert szervkereskedőknek hitték őket

A Kolozs megyei mentőszolgálat járműve szombat este egy beteget vett fel a Dés városától 40 kilométernyire lévő faluban, de a település központjában két személyautóval eltorlaszolták az útját, megállásra kényszerítették és többen rátámadtak – írja az MTI.

Álhírek miatt rátámadtak a mentősökre a helyiek - Illusztráció

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A falusiak kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak a munkájukat végző mentősökre.

A rendőrség szerint a támadás azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel áll összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járnak Románia településein, hogy gyerekeket raboljanak el.

A hatóságok felhívták a lakosság figyelmét, hogy csak ellenőrzött, hivatalos forrásokból tájékozódjanak és ne osszanak meg a közösségi médiában terjedő rémhíreket – írja a Maszol.ro. Az álhírek ugyanis indokolatlan pánikot kelthetnek, az egészségügyben pedig ennek különösen súlyos következményei lehetnek: veszélybe kerülhet a betegek, illetve az őket ellátó egészségügyi dolgozók élete is.

Nem kért a segítségből, a mentősre támadt egy fiatal nő

Egy zenei fesztiválon volt szükség a mentősök közbelépésére. Egy fiatal nő lett rosszul, akit a mentők biztonsági őrök segítségével kimentettek a tömegből, a mentőautóban azonban hirtelen agresszívvá vált, és többeket is megtámadott.