Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Románia

Fejszékkel támadtak a mentősökre egy erdélyi faluban, mert szervkereskedőknek hitték őket

14 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak az erdélyi Récekeresztúron (Recea-Cristur) feldühödött falusiak egy mentőautóra, súlyos szemsérülést okozva a jármű vezetőjének – közölte a bukaresti egészségügyi minisztérium vasárnap. A támadást az úgynevezett "fekete mentőről" szóló rémhírek hatására követték el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Romániatámadásmentő

A Kolozs megyei mentőszolgálat járműve szombat este egy beteget vett fel a Dés városától 40 kilométernyire lévő faluban, de a település központjában két személyautóval eltorlaszolták az útját, megállásra kényszerítették és többen rátámadtak – írja az MTI.

Súlyos balesetben sérült meg egy kisfiú Sydney-ben, miután egy autó egy gyorsétterem falának csapódott mentő, támadás
Álhírek miatt rátámadtak a mentősökre a helyiek - Illusztráció
Fotó: Unsplash

A falusiak kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak a munkájukat végző mentősökre.

A rendőrség szerint a támadás azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel áll összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járnak Románia településein, hogy gyerekeket raboljanak el.

A hatóságok felhívták a lakosság figyelmét, hogy csak ellenőrzött, hivatalos forrásokból tájékozódjanak és ne osszanak meg a közösségi médiában terjedő rémhíreket – írja a Maszol.ro. Az álhírek ugyanis indokolatlan pánikot kelthetnek, az egészségügyben pedig ennek különösen súlyos következményei lehetnek: veszélybe kerülhet a betegek, illetve az őket ellátó egészségügyi dolgozók élete is.

Nem kért a segítségből, a mentősre támadt egy fiatal nő

Egy zenei fesztiválon volt szükség a mentősök közbelépésére. Egy fiatal nő lett rosszul, akit a mentők biztonsági őrök segítségével kimentettek a tömegből, a mentőautóban azonban hirtelen agresszívvá vált, és többeket is megtámadott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!