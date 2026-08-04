Ötödikes diákok hátára állt büntetésből a 160 kilós tanár

A 49 éves Jason Rogers ötödik és hatodik osztályosokat tanított egy minnesotai általános iskolában. 2025. február 10-én biztonsági gyakorlatot tartottak, amit szerinte a diákok nem vettek komolyan. A 160 kilogrammos tanár ezért büntetésből az egyik, hason fekvő tanuló hátára állt, körülbelül 10 másodpercig.

A volt tanárnak végül nem kellett börtönbe mennie

Fotó: Twitter/X

A fiú később azt mondta, nem értette, miért történt vele mindez, az osztálytársai pedig attól tartottak, hogy a tanár eltörte a gerincét.

Édesanyja szerint a gyermeke napokig úgy járt, „mint egy 80 éves”, annyira fájt a háta.

Rogers, aki birkózást és focit is tanított az iskolában, azt állította, hogy a lábát a diák derekára helyezte, majd levette, amikor észrevette, hogy a gyerek zokog.

A tanár később azt is elismerte, hogy még két másik diák hátára is rálépett a gyakorlat során.

Még tavaly áprilisában le is mondott állásáról, majd bűnösnek vallotta magát három rendbeli, gyermek sérelmére elkövetett jogellenes büntetés vétségében, amely akár egy év börtönbüntetéssel és 3000 dollár pénzbírsággal is sújtható, de a bíróság végül nem küldte börtönbe – írja a New York Post.

Minnesota Teacher Who Stepped on Students During Lockdown Drill Sentenced to Probation

UNDERWOOD, Minnesota — A former teacher has been sentenced to two years of probation after admitting he stepped on students’ backs during a school lockdown drill.



Rogers was charged in March… pic.twitter.com/I4ixXp1cGc — Crime Talk with Scott Reisch (@CrimeTalkNet) July 31, 2026

A keddi ítélet szerint próbaidőre bocsátották, 2250 dollár pénzbírságot kell fizetnie, részt kell vennie dühkezelő képzésen, 90 óra közmunkát kell végeznie, valamint bocsánatkérő levelet kell írnia az áldozatoknak, és a tanári engedélyétől is megfosztották. A bűnügyi nyilvántartását törlik, ha a próbaidő alatt nem követ el további bűncselekményeket.

A volt pedagógus ügyvédje azt mondta, Rogers „jó ember”, aki rossz döntést hozott, ami a pályafutása végét jelentette, és most szeretne továbblépni.

Testnevelő tanár helyettesítette a kémia órán Nagykátán, megégett egy gyerek

A tanár kísérletet végzett, amely súlyos balesettel ért véget, megégett az egyik kisdiák.