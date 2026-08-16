Társkeresőn ismerte meg a üzletembert a nő, 4 nappal később már közös nyaraláson voltak

Egy nő, aki egy társkereső alkalmazáson ismerkedett meg egy férfival, kihagyta az ismerkedés első lépéseit, és az első randira már Görögországba utazott el vele. A 22 éves Saffron Vieira letöltötte az alkalmazást, miután 6 évig tartó kapcsolata januárban véget ért, és szinte azonnal megtalálta a hozzá illő férfit, akivel az első találkozó már a repülőtéren volt, úton közös nyaralásukra.

Társkeresőn való beszélgetés után már egyből közös nyaralásra ment a pár. (Képünk illusztráció) Fotó: Parilov / Shutterstock

Társkereső után az első találkozó már a reptéren volt

A fiatal nő a június 16-án, kedden vette fel a kapcsolatot a 27 éves vállalkozóval, Ross Normintonnal – aki akkoriban mindössze egy hete használta a társkeresőt. Ross megdicsérte Saffron napbarnított bőrét, és tréfásan azt javasolta, hogy menjenek el nyaralni, hogy versenyezhessen vele.

A páros számára innentől nem volt megállás, Ross még aznap este lefoglalt egy last minute utat Görögországba. Végül Saffron, aki gondozó és bölcsődei dolgozó, június 20-án találkozott először vele a repülőtér felé menet, mindössze négy nappal azután, hogy online egyeztettek.

A fiatal lány azt állítja, hogy mióta megérkeztek Rodoszra, úgy érzik, mintha mindig is ismerték volna egymást, sőt, meghosszabbították az utazásukat, hogy együtt menjenek egy másik görög szigetre. A pár olyan jól kijön egymással, hogy jövő januárra lefoglaltak egy újabb thaiföldi nyaralást, sőt már hazatérésükre is vannak terveik.

A spontán kiruccanás Saffront és Rosst is bizakodóvá tette abban, hogy románcuk az Egyesült Királyságban is folytatódni fog.

Amikor letöltöttem az alkalmazást, nem mentem el egy randira sem. Egy kicsit használtam az appot, és meguntam, nem volt sok szerencsém

- mondta a Brightonban élő nő, aki teljesen váratlanul lépett kapcsolatba Ross-szal.

Beszélgettünk párszor a nap folyamán, aztán aznap este lefoglaltuk a nyaralást. Azt kérdezte tőlem, hogy „hová szeretnél menni?”, én pedig azt mondtam, Görögországba. És egyikünk sem volt még ott, ezért gondoltuk, hogy elmegyünk.”

Mindössze néhány nappal azután, hogy az alkalmazáson beszéltek, a pár a londoni Gatwick repülőtérről a görögországi Rodoszra repült, és már terveket is készítettek az útjuk meghosszabbítására.

Őszintén szólva nem voltam benne biztos, hogy elfogadja, de amikor elfogadta, azt gondoltam, oké, menjünk. Egy porcikámban sem éreztem, hogy ez rosszul sülhet el. A nyaralás eredetileg egy hétre szólt, de meghosszabbítjuk, és elmegyünk valahova egy másik szigetre

- mesélte Ross.