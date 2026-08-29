Új funkciót kap több lámpaoszlop Bécsben, ennek mindenki örülni fog

Bécs több parkjában is ingyenes mobiltelefon-töltőpontokat helyeztek üzembe, így a lemerült készülékekkel bajba kerülő városlakók mostantól közterületen is feltölthetik telefonjukat.A „Power Station” névre keresztelt töltőpontokat lámpaoszlopokra szerelték, és okostelefonok, valamint táblagépek töltésére is használhatók – adta hírül az osztrák Heute.

Lemerült a telefon? Bécsben már a parkban is fel lehet tölteni.

Fotó: McLittle Stock / Shutterstock

A töltőpontok ötlete bécsi fiataloktól származik, akik egy városi program keretében nyújtották be javaslatukat.

A javaslatot megszavazták, majd a város meg is valósította.

Négy helyen már lehet tölteni a telefonokat

Jelenleg a Wieden kerületben található Resselparkban, a Mariahilf kerületbeli Esterhazyparkban, a Favoritenben lévő Helmut-Zilk-Parkban, valamint a Neubau kerületben található Emil-Maurer-Platzon lehet tölteni a készülékeket. Egy ötödik állomást a Forschneritschparkban is kialakítanak.

A töltők USB-A és USB-C csatlakozással működnek, a vezeték nélküli töltést támogató telefonokat pedig egyszerűen a kijelölt felületre lehet helyezni.

A város a berendezéseket forgalmas, főként játszóterek és gördeszkapályák közelében található helyszíneken állította fel.

A töltőállomásokat kifejezetten közterületi használatra tervezték, és akadálymentesség szempontjából is ellenőrizték. A nagy piktogramok segítik, hogy a töltési lehetőség könnyen észrevehető legyen.

A szolgáltatás ingyenes.

A bécsi városvezetés szerint a projekt jó példa arra, hogyan válhat egy fiataloktól érkező ötlet kézzelfogható fejlesztéssé a városban.

Az Origo nem rég írt egy cikket a töltéssel kapcsolatos tévhitekről.