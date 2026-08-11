Betiltották a telemarketinges megkereséseket Franciaországban

Franciaország betiltotta a kéretlen telemarketing hívásokat egy új törvény értelmében, amelynek célja a fogyasztók védelme a tolakodó értékesítési ajánlatokkal szemben, és a kiszolgáltatott emberek védelme a csalárd kereskedelmi gyakorlatokkal szemben.

Évek óta panaszkodnak az emberek a telemarketinges hívások miatt. (Képünk illusztráció) Fotó: ANNA HALLAMS / TT NEWS AGENCY

Az Emmanuel Macron elnök kormánya által támogatott törvény kedden lépett hatályba. Míg több ország is próbálkozott a leiratkozási rendszerekkel, Franciaország abban reménykedik, hogy az erőteljesebb, kötelező előzetes hozzájáruláson alapuló szabályok hatékonyabbak lesznek.

Évek óta panaszkodnak az emberek a telemarketinges hívások miatt

Korábban Franciaországban azoknak, akik el akarták kerülni a marketinghívásokat, regisztrálniuk kellett a telefonszámukat egy államilag működtetett szolgáltatásnál, de a fogyasztói csoportok szerint egyes call centerek figyelmen kívül hagyták a listát.

Az új törvény értelmében a vállalkozásoknak tilos a fogyasztókkal előzetes beleegyezésük nélkül kapcsolatba lépniük - mondta Alice Vilcot, a Verseny-, Fogyasztóvédelmi és Csalásellenes Főigazgatóság (DGCCRF) kabinetfőnöke.

Kiemelte, hogy ez a beleegyezés bármikor visszavonható.

A kormány szerint a törvény az évek óta tartó fogyasztói panaszokra adott válasz. A hatóságok becslése szerint Franciaországban a lakosság körülbelül háromnegyede kap legalább egy kéretlen értékesítési hívást hetente, de sokan többet is.

2024-ben 11 fogyasztói szervezet közösen felszólalt a tilalom érdekében, végül a parlament tavaly jóváhagyta a törvényt.

Hatalmas bírsággal nézhetnek szembe a kéretlen hívók

Az illegális hívásokat kezdeményező magánszemélyekre hívásonként akár 75 000 eurós (több mint 27 millió forintos), míg a vállalatokra akár 375 000 eurós (körülbelül 137 millió forintos) bírságot is kiszabhatnak. A lakosság egy kormányzati weboldalon keresztül jelentheti a kéretlen megkereséseket.

Természetesen vannak kivételek. A fogyasztók hozzájárulhatnak marketinghívások fogadásához, például egy űrlapon található hozzájáruló négyzet bejelölésével.

A vállalatok új kereskedelmi ajánlatokkal kereshetik meg az ügyfeleket, ha már szerződéses kapcsolatban állnak velük.

Vilcot megjegyezte, hogy egy írországi székhelyű vállalatot tavaly 6 millió euróval (2,19 milliárd forinttal) büntettek meg, mert megsértette Franciaország korábbi telemarketing szabályait azzal, hogy a hívástilalom listáján szereplő embereket hívta fel.