Betiltották a telemarketinges megkereséseket Franciaországban

Franciaország betiltotta a kéretlen telemarketing hívásokat egy új törvény értelmében, amelynek célja a fogyasztók védelme a tolakodó értékesítési ajánlatokkal szemben, és a kiszolgáltatott emberek védelme a csalárd kereskedelmi gyakorlatokkal szemben.
Az Emmanuel Macron elnök kormánya által támogatott törvény kedden lépett hatályba. Míg több ország is próbálkozott a leiratkozási rendszerekkel, Franciaország abban reménykedik, hogy az erőteljesebb, kötelező előzetes hozzájáruláson alapuló szabályok hatékonyabbak lesznek.
Évek óta panaszkodnak az emberek a telemarketinges hívások miatt
Korábban Franciaországban azoknak, akik el akarták kerülni a marketinghívásokat, regisztrálniuk kellett a telefonszámukat egy államilag működtetett szolgáltatásnál, de a fogyasztói csoportok szerint egyes call centerek figyelmen kívül hagyták a listát.
Az új törvény értelmében a vállalkozásoknak tilos a fogyasztókkal előzetes beleegyezésük nélkül kapcsolatba lépniük - mondta Alice Vilcot, a Verseny-, Fogyasztóvédelmi és Csalásellenes Főigazgatóság (DGCCRF) kabinetfőnöke.
Kiemelte, hogy ez a beleegyezés bármikor visszavonható.
A kormány szerint a törvény az évek óta tartó fogyasztói panaszokra adott válasz. A hatóságok becslése szerint Franciaországban a lakosság körülbelül háromnegyede kap legalább egy kéretlen értékesítési hívást hetente, de sokan többet is.
2024-ben 11 fogyasztói szervezet közösen felszólalt a tilalom érdekében, végül a parlament tavaly jóváhagyta a törvényt.
Hatalmas bírsággal nézhetnek szembe a kéretlen hívók
Az illegális hívásokat kezdeményező magánszemélyekre hívásonként akár 75 000 eurós (több mint 27 millió forintos), míg a vállalatokra akár 375 000 eurós (körülbelül 137 millió forintos) bírságot is kiszabhatnak. A lakosság egy kormányzati weboldalon keresztül jelentheti a kéretlen megkereséseket.
Természetesen vannak kivételek. A fogyasztók hozzájárulhatnak marketinghívások fogadásához, például egy űrlapon található hozzájáruló négyzet bejelölésével.
A vállalatok új kereskedelmi ajánlatokkal kereshetik meg az ügyfeleket, ha már szerződéses kapcsolatban állnak velük.
Vilcot megjegyezte, hogy egy írországi székhelyű vállalatot tavaly 6 millió euróval (2,19 milliárd forinttal) büntettek meg, mert megsértette Franciaország korábbi telemarketing szabályait azzal, hogy a hívástilalom listáján szereplő embereket hívta fel.
Az új törvény 50 ezer munkát sodor veszélybe Marokkóban
Franciaország új törvénye aggodalmat keltett Marokkóban, ahol Younes Sekkouri foglalkoztatási miniszter azt nyilatkozta, hogy akár 50 000 munkahely is veszélyben lehet az ország telefonos ügyfélszolgálatainál. Ugyanis az alacsony munkaerőköltségek, a nagyszámú francia anyanyelvű munkaerő és a viszonylag gyenge szakszervezetek vonzó kiszervezési célponttá tették Marokkót a nemzetközi vállalatok, különösen a költségcsökkentésre törekvő francia cégek számára.
Más országok is próbálkoztak már hasonlóval
A szomszédos Németországban 2009 óta van érvényben hasonló tilalom, míg Hollandia a múlt hónapban szigorította a telemarketinges hívásokra vonatkozó szabályokat. Az ország korábban már betiltotta a kéretlen értékesítési hívásokat, de most a vállalatok előzetes engedély nélkül nem hívhatják fel saját ügyfeleiket promóciós ajánlatokkal.
Sok más ország a leiratkozási rendszerekre támaszkodik. Az Egyesült Államokban az emberek feliratkozhatnak a nemzeti Do Not Call (Ne hívjon) nyilvántartásra, amely csökkenti a nem kívánt hívások számát, Kanadának szintén saját listája van, míg az Egyesült Királyságnak van egy Telefonpreferencia-szolgáltatása - írta az AP News.