16 órán át hánykolódott a tengeren egy apa két kisfiával Thaiföldnél - videó

Egy 50 éves francia férfit és két kisfiát mentették ki, miután több mint tizenhat órát töltöttek a tengerben a thaiföldi Koh Samui sziget közelében. Az ötéves és hétéves gyereket, valamint édesapjukat kórházba vitték, de rövid időn belül hazaengedték őket – adta hírül a Nieuwsblad.
A kölcsönző riasztotta a hatóságokat
A férfi csütörtökön, helyi idő szerint délután öt óra körül bérelt jet skit két fiával. Amikor a megbeszélt időpontban nem tértek vissza, a kölcsönző értesítette a hatóságokat és a mentőket.
A családot végül pénteken délelőtt tíz óra körül találták meg. Egy helyi tisztviselő szerint
teljesen kimerültek voltak, és sok tengervizet nyeltek. A két kisfiú különösen sápadtnak tűnt.
A jet ski röviddel indulás után felborult
A hatóságok vizsgálják, miért borult fel a jet ski valamivel több mint negyedórával az indulás után. Az apa tapasztalt jet ski-vezetőnek vallotta magát, a kölcsönző szerint azonban a család a kijelölt területen kívülre merészkedett.
A család a mentés után Thaiföldön maradt, hogy folytassa a nyaralását.