16 órán át hánykolódott a tengeren egy apa két kisfiával Thaiföldnél - videó

Egy 50 éves francia férfit és két kisfiát mentették ki, miután több mint tizenhat órát töltöttek a tengerben a thaiföldi Koh Samui sziget közelében. Az ötéves és hétéves gyereket, valamint édesapjukat kórházba vitték, de rövid időn belül hazaengedték őket – adta hírül a Nieuwsblad.

Több mint tizenhat órát töltött a tengerben egy francia apa és két kisfia, miután felborult alattuk a bérelt jet ski Thaiföldnél.

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A kölcsönző riasztotta a hatóságokat

A férfi csütörtökön, helyi idő szerint délután öt óra körül bérelt jet skit két fiával. Amikor a megbeszélt időpontban nem tértek vissza, a kölcsönző értesítette a hatóságokat és a mentőket.

A családot végül pénteken délelőtt tíz óra körül találták meg. Egy helyi tisztviselő szerint

teljesen kimerültek voltak, és sok tengervizet nyeltek. A két kisfiú különösen sápadtnak tűnt.

A jet ski röviddel indulás után felborult

A hatóságok vizsgálják, miért borult fel a jet ski valamivel több mint negyedórával az indulás után. Az apa tapasztalt jet ski-vezetőnek vallotta magát, a kölcsönző szerint azonban a család a kijelölt területen kívülre merészkedett.

A család a mentés után Thaiföldön maradt, hogy folytassa a nyaralását.