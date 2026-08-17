Tragédia történt az Olimp üdülőhelyen, egy fiatal testvérpár veszett a tengerbe

Egy fiatal, 17 és 19 éves testvérpár fulladt a tengerbe vasárnap Romániában, a Konstanca megyei Olimp üdülőhelyen, a Steaua de Mare partszakaszon. A hírek szerint előbb a 17 éves fiút találták meg a vízimentők a tengerben, azon a partszakaszon, akit ezután a Konstanca megyei mentőszolgálat (SAJ) munkatársai próbáltak újraéleszteni, de már nem jártak sikerrel. A Konstanca megyei katasztrófavédelem (ISU Dobrogea) tájékoztatása szerint később a 19 éves fiatalra is rátaláltak a tengerben. A mentőegységek ekkor a partra vitték, ahol az egészségügyi személyzet megkezdte az újraélesztést, de már az ő életét sem sikerült megmenteni.

Fiatal testvérpár fulladt a tengerbe Olimpnál / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Fiatal testvérpár fulladt a tengerbe Olimpnál

A Maszol információi szerint a katasztrófavédőket eredetileg azután riasztották, miután két személy eltűnt a tengerben az Olimp–Steaua de Mare partszakaszon. Ekkor három, 18 és 25 év közötti fiatal ment bele a vízbe az Olimp üdülőhelyen, a Muntenia szálloda közelében. Az egyiküket a vízimentők kiemelték, egy másik személyt viszont a mentés közben elvesztettek szem elől, míg a harmadik a vízben maradt. Később derült ki, hogy a testvérpár volt a két eltűnt személy.