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Retró fotók: 100 éve így nyaraltunk Európa tengerpartjainál – galéria

2 órája
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Jöjjön egy kis múltidézés! Kétségtelen, hogy Európa tengerpartjai 100 éve is hatalmas népszerűségnek örvendettek.
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retrótengerpartstrandkánikula

Bizony az olyan kánikula-terhes időkben, mint a mostani is, a legjobb, ha az ember valamilyen vízparton hűsöl. Noha sokak számára továbbra is a vízszintjéből folyamatosan veszítő Balaton az elsődleges célpont, mások úgy vélik: tengerpart nélkül nem az igazi a nyaralás.

Tengerparti nyaralás 1922-ben
Tengerparti nyaralás 1922-ben
Fotó: Fortepan

Manapság tényleg igen könnyű eljutni nem csak Európa, de szinte a világ bármely tengerpartjára, sőt, a fapados repülőjáratoknak köszönhetően sok esetben nem is feltétlen olyan megterhelő anyagilag egy tengerpart megközelítése. Természetesen 100 évvel ezelőtt még messze nem voltak ilyen lehetőségeink, de azért ne higgyük, hogy nem jutottak el a magyarok Európa népszerűbb tengerpartjaira nyaranta. A Fortepan gyűjteményében fellelhető tengerparti családi fotókból válogattunk, az 1900 és 1934 közötti időszakból.

Retró tengerparti képek magyar családok fotóalbumaiból

Galériánk az alábbi fotóra kattintva nyílik meg:

Galéria: Így nyaraltunk 100 éve: retró tengerparti fotók
Fotó: Fortepan
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Csónakázó társaság a horvát tengerparton 1900-ban

 

 

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